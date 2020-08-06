Изменен механизм создания кредитных историй

В России с 2021 года вводится институт квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ), которые будут рассчитывать долговую нагрузку граждан по новому механизму. Закон об этом публикует "Российская газета".

Фактически речь идет о модернизации механизма создания кредитных историй. Банк России разработает порядок расчета совокупной долговой нагрузки пользователями кредитных историй. Закон облегчит доступ пользователей и субъектов кредитных историй к получению информации из БКИ, уточнит состав сведений, входящих в кредитную историю, а также создаст нормативную базу для обмена сведениями между БКИ.

Банк России определит порядок формирования сведений, входящих в кредитную историю, и право устанавливать требования к унифицированным форматам обмена сведениями для расчета совокупной долговой нагрузки между квалифицированными БКИ и пользователями кредитных историй. БКИ будут предоставлять кредиторам сведения для расчета показателя долговой нагрузки заемщиков в онлайн-режиме. Новый подход позволит снизить неточности в оценке платежной дисциплины заемщика, а кредиторы смогут более оперативно и объективно принимать решения о выдаче кредитов и займов, отмечали ранее в Банке России.

Для признания квалифицированным в бюро должны содержаться сведения минимум о 30 млн субъектов кредитных историй. Минимальный капитал БКИ должен составлять 100 млн рублей.