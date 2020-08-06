Новости

Берлин отвергает незаконные санкции в отношении "Северного потока-2" 18:53
В Италии от жары грозит обрушиться знаменитый ледник 18:43
В Крыму создано новое министерство 18:42
В Nord Stream 2 знают об угрозах сенаторов США оператору порта Мукран 18:42
Зеленский рассказал, как ходил за сладостями в Донбассе 18:32
В Астрахани возбудили дело после гибели ребенка на детской площадке 18:22
В Астрахани вынесли приговор трем экстремистам 18:07
Kia рассказала, когда представит в России преемника Optima 18:01
Оздоровительный отдых обозначат отдельной иконкой на Яндексе 17:59
В Марий-Эл завели дело на водителя, сбившего семь человек 17:47
В "Орленке" пройдет фестиваль визуальных искусств 17:40
Украина опасается взрыва селитры в порту Николаева 17:38
В Бейруте заработал аэромобильный госпиталь МЧС России 17:18
Hulu внезапно закрыл сериал "Меломанка" с Зои Кравиц 17:11
Президент Болгарии заявил о наблюдающемся 10 лет авторитарном управлении 17:08
В Петербурге "степную бабу" с фасада превратят обратно в нимфу 17:08
В Петербурге сняли запрет на массовые мероприятия и работу аттракционов 17:07
Топ-10 самых продаваемых моделей в России в июле 2020 года 17:01
В Ростовской области в полном объеме заработают рестораны и фаст-фуд 16:49
"Аэрофлот" приостановил продажу субсидируемых билетов с Дальнего Востока 16:47
Глава МИД Германии посетит Россию на следующей неделе 16:36
Россия призвала США к переговорам в военно-биологической сфере 16:25
Ростуризм: Пандемия стимулировала рост интереса к медицинскому туризму 16:24
В России создали устройство для утилизации масок и перчаток 16:07
МИД РФ: США продолжают бездоказательно очернять Россию 16:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
06.08.2020 18:30
Рубрика: Экономика

Разрешили списывать

"РГ" публикует закон, который позволит гражданам бесплатно списать безнадежные долги
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8228)
Новый закон, который публикует "Российская газета", дает возможность людям избавиться от непосильных кредитов.
Если долг не больше 500 тыс. руб. и нет никакой возможности по нему расплатиться, надо узнать в банке точную сумму с учетом штрафов и процентов и подать заявление о банкротстве в МФЦ. Фото: istock Если долг не больше 500 тыс. руб. и нет никакой возможности по нему расплатиться, надо узнать в банке точную сумму с учетом штрафов и процентов и подать заявление о банкротстве в МФЦ. Фото: istock
Если долг не больше 500 тыс. руб. и нет никакой возможности по нему расплатиться, надо узнать в банке точную сумму с учетом штрафов и процентов и подать заявление о банкротстве в МФЦ. Фото: istock

Он вводит внесудебную процедуру банкротства по долгам на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. руб. (по более крупным долгам сохраняется возможность банкротства через суд). С 1 сентября должники вправе подавать заявление о банкротстве в МФЦ "Мои документы". В отличие от банкротства через суд, не нужно собирать много документов, привлекать финансового управляющего и платить ему. Специалисты центра госуслуг зарегистрируют дело в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и возьмут на себя взаимодействие с кредиторами и судебными приставами. С этого момента прекращается начисление процентов и штрафов, и через полгода долг может быть списан. Еще через пять лет жизнь начинается с чистого листа - банкрот может не указывать факт банкротства при обращении за кредитами, а бывшие индивидуальные предприниматели - могут снова регистрировать ИП.

Фото: fizkes / istockphoto.com
Минюст обяжет коллекторов записывать разговоры с должниками

Такой способ избавиться от долгов доступен только тем людям, в отношении которых уже окончено исполнительное производство, то есть судебные приставы не нашли у них ни недвижимости (кроме единственного жилья), ни автомобилей, ни денег на счетах, на которые можно обратить взыскание. По мнению банков, эффективность работы судебных приставов, в том числе в части розыска имущества, остается крайне низкой, говорит источник "РГ" в Альфа-Банке, поэтому банки предлагали много дополнительных критериев, помимо оконченного исполнительного производства. В закон вошла норма о праве кредитора в течение 6-месячного срока процедуры банкротства еще раз запросить госреестры об имуществе должника.

У большинства граждан, которые решаются на банкротство через суд, арбитражные управляющие не находят ничего. По данным Федресурса, доля таких дел о банкротстве достигает 80%, а доля дел, в которых кредиторы получили ноль, держится в интервале 64-68%.

К внесудебному банкротству будут прибегать граждане, имеющие длительную (более года) просроченную задолженность, и большая часть таких кредитов уже передана на взыскание коллекторам. Несмотря на закредитованность граждан, банки не ждут массовых банкротств по новой процедуре, во всяком случае в первое время. Так было и с законом о судебном банкротстве граждан, который заработал в 2015 году. В первый год фиксировалось менее тысячи обращений, спустя пять лет их число выросло до 60 тысяч в год (в первые шесть месяцев этого года банкротами признаны почти 43 тыс. граждан). В случае с законом о внесудебном банкротстве время реакции граждан сократится, поскольку для них предусмотрено меньше барьеров.

Законом воспользуются граждане, имеющие длительную (более года) просроченную задолженность. Большая часть таких кредитов передана коллекторам

Опасения кредиторов в связи с новым законом традиционны - не воспользуются ли им заведомо недобросовестные должники. "Но эти возможности видятся не очень существенными, поскольку, как было сказано выше, критерии допуска должника к процедуре сравнительно жесткие", - отмечает управляющий директор - начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. Сохраняются серьезные риски того, что недобросовестный заемщик передаст свое имущество родным, близким, знакомым и далее предпримет процедуру внесудебного банкротства, говорит собеседник "РГ" в Альфа-Банке. Возможности банков по контролю за действительным положением заемщика заявителя остаются крайне ограниченными, но в то же время банки понимают, что это решение законодателя в целом направлено на снижение социальной напряженности, отмечает он.

Экономика Финансы Долги и кредиты Комментарии к документам

Главное сегодня

Путин призвал к аккуратности с ипотечными облигациями
В Госдуме сочли доклад США о российской пропаганде далеким от реальности
Россиянам разрешили с 7 августа въезд в Черногорию без ограничений
"РГ" публикует документ об отгуле для работников старше 40 лет
В "Зените" прокомментировали информацию о коронавирусе
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию