Новый закон, который публикует "Российская газета", дает возможность людям избавиться от непосильных кредитов.

Если долг не больше 500 тыс. руб. и нет никакой возможности по нему расплатиться, надо узнать в банке точную сумму с учетом штрафов и процентов и подать заявление о банкротстве в МФЦ. Фото: istock

Он вводит внесудебную процедуру банкротства по долгам на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. руб. (по более крупным долгам сохраняется возможность банкротства через суд). С 1 сентября должники вправе подавать заявление о банкротстве в МФЦ "Мои документы". В отличие от банкротства через суд, не нужно собирать много документов, привлекать финансового управляющего и платить ему. Специалисты центра госуслуг зарегистрируют дело в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и возьмут на себя взаимодействие с кредиторами и судебными приставами. С этого момента прекращается начисление процентов и штрафов, и через полгода долг может быть списан. Еще через пять лет жизнь начинается с чистого листа - банкрот может не указывать факт банкротства при обращении за кредитами, а бывшие индивидуальные предприниматели - могут снова регистрировать ИП.

Такой способ избавиться от долгов доступен только тем людям, в отношении которых уже окончено исполнительное производство, то есть судебные приставы не нашли у них ни недвижимости (кроме единственного жилья), ни автомобилей, ни денег на счетах, на которые можно обратить взыскание. По мнению банков, эффективность работы судебных приставов, в том числе в части розыска имущества, остается крайне низкой, говорит источник "РГ" в Альфа-Банке, поэтому банки предлагали много дополнительных критериев, помимо оконченного исполнительного производства. В закон вошла норма о праве кредитора в течение 6-месячного срока процедуры банкротства еще раз запросить госреестры об имуществе должника.

У большинства граждан, которые решаются на банкротство через суд, арбитражные управляющие не находят ничего. По данным Федресурса, доля таких дел о банкротстве достигает 80%, а доля дел, в которых кредиторы получили ноль, держится в интервале 64-68%.

К внесудебному банкротству будут прибегать граждане, имеющие длительную (более года) просроченную задолженность, и большая часть таких кредитов уже передана на взыскание коллекторам. Несмотря на закредитованность граждан, банки не ждут массовых банкротств по новой процедуре, во всяком случае в первое время. Так было и с законом о судебном банкротстве граждан, который заработал в 2015 году. В первый год фиксировалось менее тысячи обращений, спустя пять лет их число выросло до 60 тысяч в год (в первые шесть месяцев этого года банкротами признаны почти 43 тыс. граждан). В случае с законом о внесудебном банкротстве время реакции граждан сократится, поскольку для них предусмотрено меньше барьеров.

Законом воспользуются граждане, имеющие длительную (более года) просроченную задолженность. Большая часть таких кредитов передана коллекторам

Опасения кредиторов в связи с новым законом традиционны - не воспользуются ли им заведомо недобросовестные должники. "Но эти возможности видятся не очень существенными, поскольку, как было сказано выше, критерии допуска должника к процедуре сравнительно жесткие", - отмечает управляющий директор - начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. Сохраняются серьезные риски того, что недобросовестный заемщик передаст свое имущество родным, близким, знакомым и далее предпримет процедуру внесудебного банкротства, говорит собеседник "РГ" в Альфа-Банке. Возможности банков по контролю за действительным положением заемщика заявителя остаются крайне ограниченными, но в то же время банки понимают, что это решение законодателя в целом направлено на снижение социальной напряженности, отмечает он.