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06.08.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Как отличить настоящую публичную кадастровую карту от мошеннической

Текст: Ольга Игнатова
Публичная кадастровая карта - популярный сервис, которым ежедневно пользуются тысячи россиян. Однако в интернете существуют фейковые сайты, не имеющие ничего общего с официальным ресурсом.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: istock
Заблокировано 34 поддельных сайта Росреестра

К сожалению, зачастую люди открывают именно сайты-двойники и попадают на удочку мошенников, которые требуют деньги за официально бесплатные услуги. Специально для читателей "Российской газеты" эксперты Федеральной кадастровой палаты разъяснили, как отличить настоящую публичную кадастровую карту от сайтов-двойников и тем самым защитить себя от мошенников.

Сервис "Публичная кадастровая карта" - единственный официальный онлайн-ресурс в интернете, который содержит общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Общедоступные сведения ЕГРН предоставляются бесплатно, и для работы с сервисом пользователю не нужно проходить регистрацию.

Только официальный сервис содержит актуальную и достоверную информацию ЕГРН о недвижимости. Ежедневно, с поступлением в ЕГРН новых сведений, обновляются также и данные карты. Это позволяет оперативно отслеживать изменения на рынке недвижимости.

На сайтах-двойниках публичной кадастровой карты может содержаться заведомо ложная и неактуальная информация о недвижимости. "Такие сайты небезопасны для пользователей, поскольку услуги, которые они предоставляют, не имеют гарантии госучреждения и могут подразумевать переплату за сведения ЕГРН. При этом сайты-двойники могут презентовать себя как уполномоченную организацию Росреестра", - подчеркивают эксперты Кадастровой палаты.

Как же отличить настоящий ресурс от поддельного?

Адрес официального сайта

Начнем с главного. Адрес официального сайта публичной кадастровой карты выглядит так: pkk.rosreestr.ru. Сервис pkk.rosreestr.ru - единственная официальная публичная кадастровая карта, на которой предоставлена достоверная и актуальная информация ЕГРН об объектах недвижимости.

В названиях сайтов-двойников для визуального сходства зачастую используются схожие термины, которые путают пользователей. Такие сайты-клоны могут содержать даже официальную символику государственных учреждений и заверения, что организация действует от лица ведомства. При этом никакого отношения к официальному источнику информации о недвижимости эти ресурсы не имеют.

Яндекс.Справочник поможет найти правильный адрес

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
На публичной кадастровой карте появилось больше сведений

Даже если пользователь не знает адреса сайта настоящей публичной кадастровой карты, он может отличить официальный ресурс от сайта-двойника еще на стадии поиска сервиса. Так, при запросе "публичная кадастровая карта" в поисковой системе ""Яндекса сайт pkk.rosreestr.ru будет отмечен значком "Официальный сайт по данным Яндекс. Справочника". Такой знак присваивается ресурсу, который является официальным сайтом органа государственной власти.

Перейти на сервис также можно через kadastr.ru и rosreestr.ru.

Перейти на публичную кадастровую карту pkk.rosreestr.ru можно также через официальные сайты Федеральной кадастровой палаты и Росреестра: kadastr.ru и rosreestr.ru. Официальный статус этих ресурсов в поисковой системе также подтвержден значком "Официальный сайт по данным Яндекс. Справочника".

Сервис не требует регистрации пользователя

Для работы с общедоступным онлайн-сервисом pkk.rosreestr.ru регистрация пользователя не требуется. Официальный сервис также не запрашивает у пользователя персональные данные (имя, телефон, электронный адрес и пр.) для получения той или иной информации, представленной на ресурсе.

Сервис не требует платы за получение общедоступных сведений ЕГРН

Сервис pkk.rosreestr.ru не требует платы за получение общедоступных сведений ЕГРН. Любой пользователь публичной кадастровой карты может совершенно бесплатно узнать кадастровый номер, кадастровую стоимость объектов недвижимости, получить сведения о форме собственности, виде разрешенного использования, назначении, площади объектов недвижимости. Пользователи карты могут ознакомиться с расположением государственных, между субъектами и муниципальных границ, границ населенных пунктов, зон с особыми условиями использования территории, территориальных и других зон, земельных участков и др.

Фото: iStock
Недвижимость россиян защитили от неправильной оценки


За получением услуг - на сайт Росреестра

На сервисе pkk.rosreestr.ru в карточке объекта недвижимости также размещена дополнительная вкладка "Услуги". В настоящее время здесь представлены ссылки на официальные электронные сервисы Росреестра "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн" и "Получить выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости". В соответствующих разделах официального портала Росреестра (rosreestr.ru) можно получить государственные услуги напрямую от госучреждения. "Получение госуслуг без участия посредников гарантирует соблюдение российского законодательства на всех этапах оказания услуги, а также отсутствие дополнительных временных и финансовых затрат", - уточняют эксперты.

Кроме того, публичная кадастровая карта - pkk.rosreestr.ru - надежно защищена от вирусов и гарантирует безопасное соединение.

Справка "РГ"

Список представленных на pkk.rosreestr.ru общедоступных сведений ЕГРН постоянно расширяется. Сегодня в карточки объектов недвижимости добавляется информация о датах определения, утверждения, внесения в ЕГРН и применения кадастровой стоимости. Эти сведения помогают пользователям ориентироваться в вопросах налогообложения, аренды, принимать управленческие решения по вопросам использования недвижимости в режиме реального времени.

Представленные на публичной кадастровой карте сведения можно использовать в качестве справочной информации об объектах недвижимости. Для того чтобы оперировать сведениями ЕГРН в юридических целях, необходимо заказать выписку сведений ЕГРН. Выписку из ЕГРН можно заказать в МФЦ, на официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru) или с помощью онлайн-сервиса Федеральной кадастровой палаты (spv.kadastr.ru).

Федеральная кадастровая палата напоминает, что выписки сведений об объектах недвижимости, которые предлагают сторонние сайты, являются неофициальными и недостоверными. Кроме того, услуги сайтов-двойников зачастую подразумевают переплату за сведения ЕГРН, тогда как некоторые сведения реестра недвижимости по закону должны предоставляться заинтересованным лицам бесплатно (например, выписка ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости).

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