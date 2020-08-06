Какие бренды чаще используют для фишинговых атак

Специалисты CheckPoint опубликовали свой отчет о брендах, которые чаще всего использовались в фишинговых атаках во втором квартале 2020 года. Google (13%), Amazon (13%) и WhatsApp (9%) вошли в тройку самых используемых в фишинговых атаках брендов в мире.

Хакеры используют различные методы для распространения ссылок на фейковые веб-сайты, перенаправляя пользователей во время просмотра веб-страниц. Как правило, их цель - кража учетных данных, личной информации или платежей. Исследование охватывает апрель, май и июнь 2020 года.

В топ-10 также входят Facebook (9%), Microsoft (7%), Outlook (3%), Apple (2%), Huawei (2%) и десятку замыкает PayPal (2%). Исследователи отмечают, что фишинг по электронной почте - второй наиболее распространенный тип мошенничеств после веб-фишинга. В первом квартале фишинг по электронной почте был на третьем месте. Причиной этого изменения стало ослабление глобальных ограничений, связанных с Covid-19: сейчас уже многие предприятия открыты, а сотрудники вернулись на работу в офисы.

Фишинговые эксплойты, составляющие почти четверть (24%) всех фишинговых атак, направлены на Microsoft, Outlook и Unicredit. Специалисты сообщают, что почти 15% фишинговых атак направлены на смартфоны. В таких атаках злоумышленники чаще всего маскируются под Facebook, WhatsApp и PayPal.