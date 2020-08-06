Большинству киргизстанцев известно, что республика обладает огромными водными ресурсами. Но если задать обывателю вопрос, какими именно, то полный ответ на него вряд ли прозвучит. Наверняка также немногие знают, сколько, к примеру, на территории Киргизии формируется рек, названия самых крупных из них и почему мы никогда не сможем перекрыть поставки речной воды соседям.

Между тем полезную информацию об этом можно найти в Национальном докладе о состоянии окружающей среды в стране за последние четыре года, подготовленном ГАООСиЛХ (Госагентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства КР). Многостраничный проект документа на днях вынесли на общественное обсуждение. "РГ" представляет наиболее интересные моменты из доклада, как раз посвященные вышеуказанной теме.

И в ледниках, и под землей

Как отмечается в документе, Киргизия обладает значительными запасами водных ресурсов, общий объем которых составляет, по данным ученых, почти 2500 кубических километров. Если перевести эту цифру в литры, то получится 2,5x10 в 15-й степени. В общем, черпать не вычерпать.

Большая часть запасов (1745 кубических километров) хранится в озерах, еще 650 кубических километров - в ледниках. Остальное - подземные воды, реки, болота. Площадь последних, кстати говоря, составляет не более 0,5 процента территории страны, то есть примерно тысяча квадратных километров.

Ты неси меня, река

На территории КР формируется около 3500 рек, самыми крупными из которых являются Нарын (длина 807 километров), Карадарья (180), Тарим (2030), Чу (1186), Талас (661), Чаткал (217).

В докладе подчеркивается, что все реки в Киргизии являются трансграничными. Поэтому их формирование и полноценное "питание" имеет жизненно важное значение для Казахстана, Узбекистана, Китая, Таджикистана.

"Киргизия использует в основном для орошения только 20-25 процентов от имеющихся запасов в реках. Остальное забирают соседние государства. Как показывают исследования, с 2015 года поступление воды в КР из сопредельных стран составило всего 7,8 процента от количества воды, поступившей из Киргизии к ним", - отмечается в документе.

Этот факт доказывает, что все попытки республики решать разногласия в регионе с помощью перекрытия на своей территории трансграничных рек, к чему в КР не раз призывали на неофициальном уровне, обречены на провал. Если поступить таким образом, то воду в стране просто будет некуда девать. В результате серьезно пострадают собственная инфраструктура, в первую очередь расположенная вдоль водных артерий, а также объекты сельскохозяйственной отрасли.

В республике - пить

Согласно официальным данным за 2019 год, в Киргизии имеются 117 месторождений пресных подземных вод и 39 - минерально-термальных.

Из 15 тысяч скважин (их большая часть находится на севере страны) ежегодно в среднем отбирают около 800 миллионов кубометров воды. В основном для сельского хозяйства. Лишь 3,5 процента из этого количества используется для питьевого водоснабжения населения и 1,5 процента - в целях обеспечения потребностей промышленности.

- Чуйская и Ошская области Киргизии являются самыми крупными потребителями воды для орошения. Что касается хозяйственно-питьевых нужд людей, то здесь первое место занимают Бишкек и Ош. При этом использование H2O в быту за последние четыре года сократилось с 32,2 до 26,5 кубических метра на душу населения, - указывают в докладе.

Полный доступ к безопасным источникам питьевой воды есть только у жителей столицы и Чуйской области республики. Как отмечают в ГАООСиЛХ, с 2015 года в Киргизии уменьшилось количество водопроводных сетей с 936 до 907 единиц. Самое значительное сокращение произошло в Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях.

Вместе с тем, как заявляется в докладе, у большей части населения страны есть возможность использовать чистую питьевую воду. А к 2023 году все села республики должны быть обеспечены ею. По крайней мере такую задачу поставил перед правительством глава государства.

Что с Иссык-Кулем?

Любители отдохнуть на побережье горной жемчужины могут не беспокоиться. По данным госагентства, за последние четыре года химический состав и качество воды в озере существенно не изменились по сравнению с показателями предыдущего исследования, которое проводилось в начале 2000-х. Не стал Иссык-Куль и менее прозрачен. Эта величина, как объясняется в докладе, по-прежнему составляет от 10 до 30 метров.

Однако есть и проблемы. По данным ученых, в некоторых прибрежных водах озера, к примеру, в районах сел Бостери, Чок-Тал и Григорьевка с 2016-го регулярно фиксируют повышенную концентрацию нефтепродуктов. "Нефтепродукты представляют собой вещества, которые медленно окисляются из-за своей малой растворимости в воде. Загрязнение ими водоемов приводит к гибели рыбы, сокращению их кормовой базы, отклонениям от нормального развития молоди", - предупреждают в госагентстве.

Кстати



По данным Государственной инспекции экологической и технической безопасности КР, в республике насчитывается 145 работающих сооружений по очистке хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. Сброс последних осуществляется в окружающую среду, в том числе в реки и водоемы.



Наибольшее количество очистных сооружений действует на территориях Чуйской и Иссык-Кульской областей КР. С 2015 года объем сброса сточных вод в водные источники страны увеличился с 99,9 до 101,1 миллиона кубических метров.