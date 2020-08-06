В Португалии найден космологический объект эпохи неолита

В Португалии археологи при проведении раскопок на доисторическом участке Пердигойнс, район Эвора, обнаружили уникальную для Пиренейского полуострова древнюю монументальную структуру.

Как сообщает The Portugal News, португальские археологи назвали найденный объект "Вудхенджем", то есть деревянным аналогом знаменитого английского Стоунхенджа.

Эта монументальная структура была обнаружена на территории памятника, который расположен на юге центральной части Португалии и который в 2019 году был признан объектом национального достояния. По словам руководителя раскопок Антониу Валера, это было церемониальное круглое сооружение диаметром 20 метров.

Деревянные столбы не сохранились, но археологи раскопали круглые "фундаменты", в которых они были закреплены. По мнению археологов, данный объект мог использоваться на протяжении 1400 лет, начиная с конца среднего неолита (около 3400 г. до н.э.) и до начала бронзового века (около 2000 г. до н.э.).

"Эта круглая конструкция и была расположена в центре комплекса Пердигойнс, - говорит Антониу Валера. - Вероятный вход внутрь этого сооружения ориентирован на период летнего солнцестояния, что указывает на его космологический характер".

Подобные "хенджи" ранее находили не только в Британии, но и на материковой Европе, в основном в центральной ее части. Однако для Португалии это уникальная находка. Как правило, такие деревянные круги служили своего рода астрономическими календарями для людей неолита.