Культовое "Шоу Рена и Стимпи" возвращается через 25 лет после закрытия

Еще с одного мультипликационного мегакульта стряхивают пыль десятилетий: вслед за перезапуском "Бивиса и Батт-Хеда" на экраны вернется бриллиант абсурдистской анимации "Шоу Рена и Стимпи". Последняя серия оригинального блока вышла четверть века назад.

О столь приятном (пока) решении боссов канала Comedy Central - дать отмашку на "переосмысление мультсериала для взрослых от Nickelodeon и Spike" - сообщает THR. Но без подробностей и дат.

Известно лишь, что программой займется полностью новая команда, которая попытается адаптировать героев для нового поколения зрителей. Имена творцов и количество предстоящих серий не названы.

Премьера оригинальных "Рена и Стимпи" про сложноописуемые экзистенциальные выплясы астматического чихуахуа и блаженного кота породы мэнкс состоялась в 1991-м. Последний эпизод вышел в декабре 1995-го, всего - 52 серии в пяти сезонах.

При этом стоит отметить, что производство продиралось сквозь изрядные тернии, поскольку руководство Nickelodeon непрестанно давило на автора шоу Крисфалуси (Джон К.), требуя сделать передачу более вменяемой. На что демиург упорно огрызался, всякие компромиссы презрев. В итоге в 1992-м революционера таки выперли - после эпизода Man's Best Friend, ставшего для канала последней каплей в море пропаганды эскалированного черного юмора, нафаршированного перверсионными формами насилия.

Впрочем, была и другая версия - мол, Джон К. вечно срывал сроки. Джон К. это опровергал, настаивая, что Nickelodeon - это просто кучка не врубающихся ретроградов, которые душили коленом его творческие порывы.