Lufthansa прогнозирует спад авиаперевозок на три года вперед

Немецкий флагманский авиаперевозчик Lufthansa обнародовал свои прогнозы касательно восстановления рынка пассажирских авиационных перевозок.

Как заявил гендиректор компании Карстен Спор, "мы столкнулись с коллапсом глобальных воздушных пассажирских перевозок и не ждем возврата к допандемическому уровню раньше 2024 года".

Авиакомпания также сообщила об операционных убытках в размере 1,7 миллиарда евро. Вследствие изоляционных мер в апреле-июне она перевезла пассажиров на 96 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Теперь же восстановлению спроса мешают локальные карантины, вводимые властями разных стран из-за новых вспышек COVID-19.

В конце июля о восстановлении пассажиропотока не ранее 2024 года заявила и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).