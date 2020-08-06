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06.08.2020 13:38
Рубрика: В мире

Lufthansa прогнозирует спад авиаперевозок на три года вперед

Текст: Константин Волков

Немецкий флагманский авиаперевозчик Lufthansa обнародовал свои прогнозы касательно восстановления рынка пассажирских авиационных перевозок.

Фото: iStock
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Как заявил гендиректор компании Карстен Спор, "мы столкнулись с коллапсом глобальных воздушных пассажирских перевозок и не ждем возврата к допандемическому уровню раньше 2024 года".

Авиакомпания также сообщила об операционных убытках в размере 1,7 миллиарда евро. Вследствие изоляционных мер в апреле-июне она перевезла пассажиров на 96 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Теперь же восстановлению спроса мешают локальные карантины, вводимые властями разных стран из-за новых вспышек COVID-19.

В конце июля о восстановлении пассажиропотока не ранее 2024 года заявила и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

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