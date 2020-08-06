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06.08.2020 09:13
Рубрика: Спорт

Малкин не помог "Питтсбургу" одержать победу над "Монреалем"

Текст: Максим Домчев

"Питтсбург" уступает "Монреалю" в серии квалификационного раунда плей-офф НХЛ несмотря на усилия Евгения Малкина.

Фото: Reuters
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В серии между "Монреалем" и "Питтсбургом" был сыгран третий матч. В квалификационном раунде плей-офф команды играют до трех побед, и после двух встреч счет в этом противостоянии был равный.

Третья встреча завершилась победой "Монреаля" - 4:3. Успех "канадцам" принесли точные броски Ши Уэбера, Джонатана Друана, Пола Байрона и Джеффа Питри. В составе "Питтсбурга" отличились Патрик Хернквист, Джейсон Цукер и Теодор Блюгерс. На счету Малкина - голевая передача.

Счет в серии стал 2-1 в пользу "Монреаля".

В другой серии "Флорида" размочила счет в серии против "Нью-Йорк Айлендерс", победив в третьем матче - 3:2. Голкипер победителей Сергей Бобровский отразил 20 бросков, а форвард Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

Ворота "Айлендерс" защищал россиянин Семен Варламов, отразивший 19 шайб.

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