Малкин не помог "Питтсбургу" одержать победу над "Монреалем"

"Питтсбург" уступает "Монреалю" в серии квалификационного раунда плей-офф НХЛ несмотря на усилия Евгения Малкина.

В серии между "Монреалем" и "Питтсбургом" был сыгран третий матч. В квалификационном раунде плей-офф команды играют до трех побед, и после двух встреч счет в этом противостоянии был равный.

Третья встреча завершилась победой "Монреаля" - 4:3. Успех "канадцам" принесли точные броски Ши Уэбера, Джонатана Друана, Пола Байрона и Джеффа Питри. В составе "Питтсбурга" отличились Патрик Хернквист, Джейсон Цукер и Теодор Блюгерс. На счету Малкина - голевая передача.

Счет в серии стал 2-1 в пользу "Монреаля".

В другой серии "Флорида" размочила счет в серии против "Нью-Йорк Айлендерс", победив в третьем матче - 3:2. Голкипер победителей Сергей Бобровский отразил 20 бросков, а форвард Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

Ворота "Айлендерс" защищал россиянин Семен Варламов, отразивший 19 шайб.