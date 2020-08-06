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06.08.2020 23:30
Рубрика: Спорт

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Матчи отборочных раундов еврокубков могут перенести в нейтральные страны
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8228)
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подчеркнули, что некоторые матчи квалификационных раундов еврокубковых турниров будут перенесены в нейтральные страны из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Это решение было принято по итогам встречи представителей УЕФА и 55 национальных ассоциаций в формате видеоконференции.

Фото: AP
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- Что касается клубных соревнований, то обсуждение было сосредоточено на грядущих отборочных раундах. Было дано подробное объяснение недавно опубликованного приложения к регламенту турниров. В нем говорится о мерах, которые могут потребоваться в связи с ограничением на поездки и положительными тестами на коронавирус, что может повлиять на проведение соревнований. Для соблюдения ограничений на поездки и карантинных требований, установленных властями, может потребоваться перенести некоторые матчи в нейтральные страны/стадионы, - говорится в сообщении УЕФА.

В организации поблагодарили Венгрию, Польшу, Кипр и Грецию, которые предоставили некоторые свои стадионы для проведения матчей в запланированные даты игр. Также в ходе встречи обсуждались аналогичные проблемы, связанные с поединками национальных сборных в сентябре.

- На данном этапе нельзя исключать возможность проведения международных игр на нейтральных аренах, - отметили в УЕФА.

Фото: РИА Новости
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Добавим, что накануне определились последние участники 1/4 финала Лиги Европы. Они стали известны по итогам следующих матчей: "Байер" (Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия), "Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия), "Базель" (Швейцария) - "Айнтрахт" (Германия) и "Вулверхэмптон" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция). Эти встречи завершились после подписания номера "РГ" в печать.

Ну а первыми путевки в четвертьфинал Лиги Европы добыли "Интер" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Шахтер" (Украина) и "Копенгаген" (Дания). Финал турнира запланирован на 21 августа в Кельне.

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