Международный музыкальный фестиваль SPRAVA пройдет в онлайн-формате

Популярный международный белорусский фестиваль SPRAVA в этом году состоится в непривычном онлайн формате: организаторы запустили трансляции концертов прямо с середины Черейского озера в деревне Белая Церковь.

Сначала фестиваль SPRAVA был перенесен на следующий год из-за пандемии, но организаторы не захотели сидеть сложа руки и предложили музыкантам мирового уровня в этом году выступить в центре озера на большом плоту в форме ковчега, на который водрузили рояль. Зрители могут смотреть фестиваль онлайн.

Проект назвали "Неноев Ковчег", трансляции будут проходить в течение всего августа.

Уже на "Неноевом ковчеге" прозвучал Рахманинов, Шуберт, Шуман, Бетховен в исполнении пианиста Виталия Стахиевича. Виталий Стахиевич родился в 1980 году в Минске. Выпускник Республиканского музыкального колледжа и Белорусской государственной академии музыки, которые являются базовыми учреждения для формирования Молодежного белорусско-российского симфонического оркестра Союзного государства. Виталий окончил магистратуры Амстердамской консерватории и Амстердамского университета, лауреат и дипломант международных и национальных конкурсов в Минске, Вильнюсе, Антверпене, Амстердаме, Торонто. Выступал в большинстве стран Европы, а также в США, Мексике и Японии. С 2011 года является преподавателем Амстердамской консерватории.

На плоту уже записали подкаст "Ухо Дионисия" Павла Кузюковича, посвященный неформальной стороне классической музыки. Павел Кузюкович - бывший музыкант группы "Ляпис Трубецкой" играет на валторне, трубе, альпийском рожке.

С плота прозвучит и современная экспериментальная музыка, например, "Буковинские песни" Леонида Десятникова, известного российского композитора-авангардиста, экс-руководителя Большого театра России, написавшего музыку к опере "Дети Розенталя", а также к фильмам "Мания Жизели" Алексея Учителя, "Кавказский пленник" Сергея Бодрова, "Олигарх" Павла Лунгина, "Ван Гоги" Сергея Ливнева.

Организаторы фестиваля очень дорожат историей и живописным местом, стараясь быть уместными и благодарными уникальной и богатой среде, которая веками копилась илом, кирпичами, любовью и болью. Деревня Белая Церковь расположена на юго-западе Витебской области на берегу Черейского озера. Название деревни происходит от местного названия Троицкой церкви, построенной в 1599 году. Деревня в древности была небольшой, но про нее знали далеко за пределами Черейского графства, так как паломники из разных городов и деревень шли молиться в Белую Троицкую церковь. Руины церкви остались до наших дней.