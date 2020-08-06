МИД РФ: США продолжают бездоказательно очернять Россию

США продолжают очернять Россию, бездоказательно упрекая ее в некоей пропаганде. Об этом заявил на брифинге 6 августа замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Поводом для такого высказывания стал ранее опубликованный Центром глобального взаимодействия при Госдепартаменте США доклад о "столпах российской дезинформации".

"Мы почитаем более внимательно этот документ, однако даже при беглом ознакомлении с этим текстом становится очевидно, что это яркий пример проводимого американскими властями политического курса на очернение России, - заявил Зайцев. - Вашингтон подвергает критике любые источники информации, распространяющие альтернативные ему точки зрения, пытается заглушить любой голос, идущий вразрез американским подходам и установкам. Соответствующий список составлен исходя из политически мотивированных конъюнктурных соображений, носит явно предвзятый характер".

По словам дипломата, этот доклад - "очередная попытка США поставить под контроль СМИ, что является посягательством на свободу выражения мнения".