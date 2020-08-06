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06.08.2020 14:44
Рубрика: Власть

Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5%

Текст: Татьяна Замахина
Спрос на новостройки после падения на фоне ситуации с распространением коронавируса к настоящему времени начал восстанавливаться. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, по итогам года в России выдадут 1,2-1,3 млн ипотечных кредитов - то есть удастся выйти на прошлогодний уровень.
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС
Первоначальный взнос по льготной ипотеке в РФ снижен до 15 процентов

Весенние месяцы были тяжелыми для строительной отрасли, рассказал Мутко. В регионах спрос на новостройки на фоне пандемии упал - падение составило до 30%. Одновременно упал и спрос на ипотеку в период ограничений, но теперь он восстановился.

- Сейчас мы видим, что спрос восстановился, уже по июню запросы на ипотечное кредитование на 29% увеличились, - сказал глава компании.

В частности, спрос на новостройки удалось удержать в первую очередь благодаря льготной программе ипотеки со ставкой 6,5%."Уже до 400 тысяч заявок подано гражданами, на 80 тысяч уже выплачено", - указал он. В настоящее время около 90% рынка ипотечного кредитования уже приходится на льготную программу со ставкой 6,5%.

Другие положительно повлиявшие меры - дальневосточная ипотека под 2% годовых и семейная ипотека. Влияние оказали, кроме того, и выплаты по 450 тыс. рублей семьям с детьми.

Фото: iStock
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- Все в комплексе, Владимир Владимирович, сегодня, на наш взгляд, дало очень серьезный эффект, - подчеркнул Мутко. -. С учетом всех мер поддержки мы исходим из того, что где-то к концу года мы выйдем уже на прежний практически уровень: 1 миллион 200-300 тысяч ипотечных кредитов.

Отвечая на вопрос президента, он уточнил, что это прошлогодний уровень.

Мутко также спрогнозировал, что средняя ставка по ипотеке в России может снизиться к концу года до 7,5%. По его словам, это произойдет с учетом введения льготной ипотеки.

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