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06.08.2020 14:48
Рубрика: Культура

Музеи Московского Кремля готовят к новому сезону три больших выставки

Текст: Мария Шепталова
Музеи Московского Кремля готовятся к старту нового сезона. Его в октябре откроет выставка, посвященная шедеврам Карла Фаберже и Федора Рюкерта. А продолжат два масштабных исторических проекта "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий" и "Франция и Россия. Десять веков вместе".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Пресс-служба Государственного Русского музея
В Русском музее проходит крупнейшая выставка даров

Выставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" пройдет с 9 октября 2020 по 10 января 2021 года. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе музея, в залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца посетители увидят более 400 произведений из драгоценных металлов с эмалью - работы русских ювелирных фирм ХIХ - начала ХХ столетия из коллекций Музеев Московского Кремля, Исторического музея, Третьяковской галереи и многих других, а также из Коллекции ее Величества Королевы Елизаветы II, коллекции лондонского Музея Виктории и Альберта и более десятка частных собраний.

Историческая экспозиция "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий" откроется для зрителей в марте. Публике покажут драгоценные предметы, принадлежавшие русским монархам XVI века, утраченные во время Смутного времени и находящиеся сегодня в различных российских и зарубежных музейных собраниях. Отдельный раздел расскажет о драматическом правлении Лжедмитрия.

Следующей осенью, в сентябре 2021 года, Музеи Московского Кремля представят проект "Франция и Россия. Десять веков вместе", посвященный многовековой истории российско-французских отношений. Эта экспозиция станет одним из главных культурных событий перекрестного года межрегионального сотрудничества России и Франции.

Дипломатические подарки, драгоценные ювелирные изделия, оружие и другие произведения искусства, приобретенные для царского двора предоставят Музей замка Версаль, Национальная библиотека Франции, Музей замка Мальмезон, Государственный Эрмитаж, Архив РАН и другие французские и российские коллекции.

Культура Арт Музеи и памятники Гид-парк

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