На БелАЭС названа дата загрузки в реактор ядерного топлива

Спустя ровно три месяца после доставки с российского предприятия энергетического топлива для первенца белорусской АЭС близ Островца, озвучена дата его загрузки в атомный реактор первого энергоблока.

Она стартует в ближайшую пятницу, 7 августа, сообщил БЕЛТА источник в отраслевом министерстве, назвав эту операцию "один из этапов процесса ввода энергоблока в эксплуатацию". А всего до конца месяца в "топку" станции в Гродненской области будет загружено 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом.

Кстати, напоминают местные обозреватели, топливо для загрузки в реактор изготовлено на Новосибирском заводе химконцентратов, который входит в топливную компанию Росатома. На АЭС, подтвердили ранее БЕЛТА в Минэнерго, обеспечена техническая готовность помещений, оборудования и всех систем. Еще до прибытия "атомного состава" объекты первого энергоблока были переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме.

Более трех лет осуществляется в Беларуси и комплексная программа наблюдений за радиационными характеристиками окружающей среды в регионе АЭС, пояснял новостным каналам руководитель службы радиационного мониторинга Белгидромета Михаил Коваленко. Специалисты, по его словам, "получают данные, от которых будут отталкиваться при анализе влияния атомной электростанции на окружающую среду".

В дальнейшем, когда лаборатория радиационного контроля окружающей среды атомной электростанции в Островце начнет работу, именно она продолжит выполнять программу комплексного экологического мониторинга в зоне наблюдения АЭС.

Что касается периодичности наблюдений, то, по мнению Коваленко, она будет определяться принятым регламентом. Например, "на пунктах мониторинга отбор проб поверхностных вод осуществляется сейчас пять раз в год, почв - ежегодно, отборы проб атмосферного воздуха проводятся ежедневно. Система контроля радиационной обстановки измеряет мощности дозы гамма-излучения ежеминутно и каждые десять минут передает их. В режиме реального времени эта информация поступает и коллегам в МЧС", - рассказал представитель Белгидромета.

Более того, заместитель генерального директора "Объединенного института энергетических и ядерных исследований - Сосны" Александр Трифонов дал понять, что и их институтом будет проводиться углубленный мониторинг. Он будет осуществляться ежегодно, а в конце года эксперты представят отчет, который разместят в открытом доступе, заверил ученый.

Кроме того, по его словам, специалистами института были проанализированы различные случаи аварий. Он убежден в том, что в проекте белорусской АЭС "существенно снижено влияние человеческого фактора. Оператор в случае аварийной ситуации не мог вмешиваться в работу станции примерно 30 минут, а это значит, что он не сможет за это время принять ошибочные решения. Поэтому и удалось достигнуть высоких показателей безопасности БелАЭС", - подчеркнул эксперт.

Как уже информировал "СОЮЗ", белорусский первенец атомной энергетики с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, сооружен по российскому проекту. Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели. Их главной особенностью эксперты называют уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности.