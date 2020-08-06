На конкурсе идей АСИ предложили использовать российский аналог Zoom

Агентство стратегических инициатив собирает заявки на форум "Сильные идеи для нового времени". Свою идею может предложить каждый. Темы новых разработок - на любой вкус: современная экономическая, новая социальная, технологическая, городская политика, новые компетенции и идеи для бизнеса, молодежная повестка.

Одними из самых активных стали инноваторы в сфере образования. Так, эксперт Юрий Хухашвили предложил использовать в школах и ВУЗах интерактивную систему ЯВШКОЛЕ.ОНЛАЙН. По сути, это российский аналог Zoom с расширенным функционалом. Он позволяет проводить в режиме онлайн уроки, лекции, лабораторные работы, экзамены, коллоквиумы, аттестации.

По словам Ирины Егоровой, президента Ассоциации участников рынка артиндустрии, в отличие от аналоговых зарубежных платформ, российская ЯВШКОЛЕ.ОНЛАЙН сможет объединять в рамках онлайн-лекций студентов целого курса, родителей всех учеников на общешкольные собрания или учеников целой школы и даже города - на академические олимпиады и другие интеллектуальные соревнования, где важен контроль всех участников одновременно в режиме реального времени.

Кроме того, сервис построен на отечественной IT-платформе, сертифицированной согласно требованиям ФСТЭК России, Минкомсвязи и других контролирующих органов. Это делает альтернативу западным платформам гораздо более удобной и безопасной для нашего рынка, так как исключает риски утечки конфиденциальных данных российских граждан за рубеж.

Представители МГУ им. Н.П. Огарева (Мордовия) предложили идею образовательного онлайн-сервиса "Лeгокомпетенции" для работодателей, которые хотят повышать компетенции сотрудников дистанционно, без отрыва от производства. На платформе будет представлен большой каталог курсов и программ от ведущих ВУЗов, из которого можно будет собрать программу "под себя", в зависимости от требований профессиональных стандартов и компетенций.

НКО "Клуб гражданского образования" представил проект онлайн-школы удаленных профессий для жителей малых городов и сел. Это бесплатный образовательный проект, который в период восстановления экономики позволит освоить навыки удаленной работы. Предполагается, что за три недели обучения слушатели смогут получить сжатую и максимально полезную информацию о soft skills, секретах трудоустройства в формате "домашний офис". Решение уже прошло апробацию: удаленную профессию получили уже 1078 жителей из 15 регионов России и русскоговорящие слушатели из Беларуси, Казахстана и Греции.

Напомним, прием заявок для участия в Форуме "Сильные идеи для нового времени" продлится до 24 августа. Все идеи пройдут народное голосование. Кураторы тематических направлений, партнеры форума, российские и международные эксперты будут в режиме онлайн совместно с авторами корректировать и дополнять идеи, чтобы оформить их в полноценные проекты, которые можно внедрять в реальную практику в российских регионах. Авторы топ-100 идей и проектов представят их руководству страны, федеральным и международным экспертам на осенью форуме в Сочи.

Организаторы форума - Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.