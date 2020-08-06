Отраслевая ассоциация "Электрокабель" фиксирует повышенную активность недобросовестных производителей и поставщиков, предлагающих продукцию по ценам, которые ниже стоимости материалов в такой продукции. В условиях острейшего снижения спроса и обострения конкурентной борьбы, с одной стороны, и отсутствия государственного контроля - с другой, на рынок выскочили десятки производителей "усеченного", "облегченного" и других видов фальсифицированной продукции. Потребителям следует помнить, что применение подобной кабельно-проводниковой продукции влечет за собой риск возникновения пожаров и гибели людей при отравлении продуктами горения некачественного кабеля.
Особое внимание на качество закупаемой кабельно-проводниковой продукции следует обратить строительным организациям, так как обнаружение такой продукции на стадии приемки объекта в эксплуатацию влечет за собой необходимость полного демонтажа проложенного кабеля, закупки и монтажа другой, соответствующей по качеству кабельной продукции. Очевидно, к каким дополнительным затратам и штрафным санкциям приведет это действие.
Сегодня режим стопроцентной проверки качества кабельно-проводниковой продукции вводится на объектах бюджетного строительства Московской области.
В случае возникновения сомнения в качестве и происхождении предлагаемой кабельной продукции вы можете обратиться за разъяснениями в отраслевую ассоциацию производителей кабельной продукции "Электрокабель".