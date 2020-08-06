В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса нового типа правительством РФ принят ряд решений, которыми прекращены (запрещены) любые проверки производственных и торговых предприятий до конца 2020 года. Такая ситуация внушает серьезные опасения относительно безопасности поступающей на строительные объекты и в продажу кабельно-проводниковой продукции.

Отраслевая ассоциация "Электрокабель" фиксирует повышенную активность недобросовестных производителей и поставщиков, предлагающих продукцию по ценам, которые ниже стоимости материалов в такой продукции. В условиях острейшего снижения спроса и обострения конкурентной борьбы, с одной стороны, и отсутствия государственного контроля - с другой, на рынок выскочили десятки производителей "усеченного", "облегченного" и других видов фальсифицированной продукции. Потребителям следует помнить, что применение подобной кабельно-проводниковой продукции влечет за собой риск возникновения пожаров и гибели людей при отравлении продуктами горения некачественного кабеля.

Особое внимание на качество закупаемой кабельно-проводниковой продукции следует обратить строительным организациям, так как обнаружение такой продукции на стадии приемки объекта в эксплуатацию влечет за собой необходимость полного демонтажа проложенного кабеля, закупки и монтажа другой, соответствующей по качеству кабельной продукции. Очевидно, к каким дополнительным затратам и штрафным санкциям приведет это действие.

Сегодня режим стопроцентной проверки качества кабельно-проводниковой продукции вводится на объектах бюджетного строительства Московской области.

Потребителям следует помнить, что применение фальсифицированной продукции влечет за собой риск возникновения пожаров и гибели людей

В случае возникновения сомнения в качестве и происхождении предлагаемой кабельной продукции вы можете обратиться за разъяснениями в отраслевую ассоциацию производителей кабельной продукции "Электрокабель".