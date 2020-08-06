На заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам было принято решение продлить цели развития до 2030 года. Нацпроекты должны быть скорректированы в соответствии с новыми целями до 30 октября.

Как сообщил на заседании вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, основной целевой показатель нацпроекта "Жилье и городская среда" может быть достигнут к 2026-2027 году. Это ввод 120 миллионов квадратных метров жилья и улучшение жилищных условий 5 миллионов семей в год. Позже на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации замглавы Минстроя России Никита Стасишин сообщил, что показатель нацпроекта "Жилье и городская среда" по вводу жилой недвижимости к 2024 году может быть уменьшен до 100 миллионов квадратных метров. А показатель в 120 миллионов "квадратов" может быть достигнут к 2027 году.

С учетом новых задач минстрою предстоит скоординировать действующий паспорт нацпроекта, общенациональный план восстановления экономики и единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Корректировки в нацпроекте должны быть также синхронизированы с бюджетом на ближайшие три года.

"У нас появилась историческая возможность качественно переупаковать нацпроект, учитывая уже наработанный опыт по его реализации и новый горизонт планирования (до 2030 года), ответить на все вопросы, которые мы задавали себе на протяжении этих двух лет. Аналогичная работа должна быть проведена на местах, для того чтобы каждая цифра корреспондировалась в этом паспорте с другой", - подчеркнул глава Минстроя России Владимир Якушев.

По его словам, стремиться к росту темпов ввода жилья должны все регионы, наращивая объемы строительства как многоквартирных домов, так и индивидуального жилищного строительства.

Еще одна цель - снижение себестоимости строительства, чтобы сделать жилье доступнее. Этого можно достичь за счет уменьшения процентных ставок и уменьшения административных процедур, над чем сейчас работает правительство, сказал Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Липецкой области. Удешевлению жилья будет способствовать и внедрение новых технологий в строительстве.

В первом полугодии введено в эксплуатацию 26,7 миллиона квадратных метров жилья

По данным Росстата, в первом полугодии 2020 года введено в эксплуатацию 26,7 миллиона квадратных метров жилья (без учета жилых домов на садовых участках). Это на 11,4 процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В июне объем ввода жилья вырос по сравнению с маем в полтора раза. Как отмечают в минстрое, такая динамика говорит о постепенном восстановлении темпов ввода жилой недвижимости и их приближении к уровню до пандемии. Это стало возможным благодаря в том числе господдержке ключевых застройщиков, а также госпрограмме льготной ипотеки по ставке 6,5 процента годовых. Банки отмечают высокий интерес заемщиков к этой программе. Например, ВТБ с апреля по конец июня выдал клиентам Москвы и Московской области таких кредитов на 17,6 миллиарда рублей. Доля программы от общего объема всех выдач банка в регионе - 14 процентов.

"Главными долгосрочными факторами роста сектора жилищного строительства в России мы считаем низкие процентные ставки и высокую долю старого жилого фонда (всего 25 процентов жилья построено в последние 25 лет)", - отметил аналитик по сектору недвижимости и транспорта "Ренессанс Капитал" Артем Ямщиков. Экономисты полагают, что ЦБ РФ сохранит стимулирующую денежно-кредитную политику на протяжении всего 2021 года, в конце которого ключевая ставка составит 5,5 процента (сейчас 4,25 процента. - Ред.).

По словам аналитика, для России все еще актуальна низкая обеспеченность жильем. Даже в Москве и Санкт-Петербурге (20-25 "квадратов" на душу населения) этот показатель на 30-40 процентов ниже средних уровней в крупных столичных городах Европы. "Поэтому реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" - один из приоритетов правительства, в частности увеличение объемов жилищного строительства до не менее чем 120 миллионов квадратных метров в год. На наш взгляд, это довольно амбициозная цель, которая может быть реализована, только если государство продолжит оказывать поддержку строительной отрасли", - полагает Ямщиков.

В период самоизоляции продажи жилья ожидаемо сильно просели. Но уже в июне интерес покупателей вернулся. В Москве, как подсчитали аналитики "Метриум" на основе данных Росреестра, сделки с новостройками за месяц увеличились на 57 процентов, купля-продажа "вторички" - в 2,2 раза, а ипотека - в 3,5 раза.

"В июне произошло ожидаемое увеличение спроса на московском рынке недвижимости, - отметила управляющий партнер компании "Метриум" (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая. - Отчасти активность клиентов была простимулирована субсидированной ипотекой. Помимо этого реализовался отложенный спрос со стороны покупателей, которые не успели заключить сделки до начала режима самоизоляции. Думаю, в ближайшие два месяца спрос восстановится до уровня прошлых лет и стабилизируется".