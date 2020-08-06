Испанец Рафаэль Надаль заявил, что он не примет участия на Открытом чемпионате США (US Open). Соревнования пройдут в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

Надаль, завоевавший титул в прошлом году благодаря победе в финале над Даниилом Медведевым, подчеркнул: он вынужден пропустить US Open, поскольку не хочет рисковать здоровьем.

- После длительных раздумий я решил не участвовать в Открытом чемпионате США в этом году. Ситуация остается очень сложной во всем мире, учитывая увеличивающееся количество случаев заражения коронавирусом. Похоже, пока не удается взять ситуацию под контроль. Календарь после четырехмесячного отсутствия просто сумасшедший. Надо думать и о здоровье тоже, - написал в своем "Твиттере" Надаль.

Ранее от участия в US Open отказался швейцарец Роджер Федерер. Таким образом, впервые с 1998 года Надаль и Федерер не сыграют на турнире "Большого шлема".

- US Open остается большим событием. Я не настолько высокомерный, чтобы говорить, что без меня соревнования потеряют значимость. Конечно, турнир пройдет при особых обстоятельствах, некоторые ребята не сыграют. Но чемпион "Шлема" должен ощущать себя чемпионом, - поведал Рафаэль в интервью зарубежным СМИ.

Тем временем первая ракетка мира Новак Джокович примет решение об участии на US Open в ближайшие дни. По информации сербской прессы, Джокович раздумывает о поездке в Штаты. В то же время он может отказаться от нее, чтобы подготовиться к Открытому чемпионату Франции ("Ролан Гаррос"), который пройдет с 21 сентября по 11 октября.

Напомним: россиянин Даниил Медведев примет участие в US Open. В то же время Анастасия Павлюченкова на днях заявила, что не сыграет в США.

Остается добавить, что призовые победителей US Open уменьшится более чем на 3,5 миллиона долларов и составит 53,4 миллиона.