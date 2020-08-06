Награды военных и госслужащих смогут получить их близкие родственники

Получить награду, как и положенное вместе с ней денежное поощрение, вместо военнослужащего, государственного гражданского служащего, сотрудника МВД, прокуратуры, ФСИН, противопожарной службы МЧС, службы фельдъегерской связи, следственного комитета, таможенных органов или Росгвардии теперь смогут близкие родственники. Правда, только в том случае, если награждение состоялось посмертно или человек, поступок которого был отмечен почетным знаком, умер до его вручения. Закон, устанавливающий правила для таких случаев, сегодня публикует Российская газета .

"Положенное по случаю награждения единовременное поощрение смогут получить члены семьи погибшего или умершего госслужащего, - пояснил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. - Обратиться за такой выплатой в государственный орган, где работал награжденный, можно будет в течение полугода. Деньги будут перечислены в течение месяца со дня обращения".

Получить причитающуюся покойному награжденному выплату смогут супруги, дети, родители, а также иждивенцы. В случае, если претендентов на получение материального приложения будет несколько, закон устанавливает разделить всю сумму между ними в равных частях.

Размер единовременного поощрения зависит от того, какая именно награда вручается и может составлять от одного месячного оклада (такая выплата положена за поощрение правительства России) до десяти окладов при вручении медали Золотая Звезда или Герой труда Российской Федерации .

Закон вступает в силу через десять дней после его опубликования.