Принят Государственной Думой 21 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в главу 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 53, ст. 5023; 2002, N 30, ст. 3021; 2003, N 1, ст. 5, 6; N 28, ст. 2886; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3112; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 1, ст. 31; N 23, ст. 2691; 2008, N 30, ст. 3611; N 48, ст. 5519; 2009, N 29, ст. 3641; N 30, ст. 3739; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4198; N 48, ст. 6251; 2011, N 49, ст. 7016; 2012, N 26, ст. 3447; N 50, ст. 6966; 2013, N 30, ст. 4031; N 44, ст. 5640; 2014, N 14, ст. 1544; N 19, ст. 2321; N 48, ст. 6660, 6663; 2015, N 1, ст. 30; N 14, ст. 2024; N 29, ст. 4358; 2016, N 1, ст. 16; N 27, ст. 4176, 4181; N 49, ст. 6844; 2017, N 49, ст. 7307; 2019, N 39, ст. 5375, 5376) следующие изменения:

1) подпункт 15 пункта 3 статьи 34612 дополнить словами ", если иное не предусмотрено пунктом 4 статьи 34613 настоящего Кодекса";

2) в статье 34613:

а) в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"4. Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 34615 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 34625 настоящего Кодекса, превысили 200 млн. рублей, и (или) в течение отчетного (налогового) периода допущено несоответствие требованиям, установленным подпунктами 1 - 11, 13, 14 и 16 - 21 пункта 3, пунктом 4 статьи 34612 и пунктом 3 статьи 34614 настоящего Кодекса, и (или) средняя численность работников налогоплательщика превысила ограничение, установленное подпунктом 15 пункта 3 статьи 34612 настоящего Кодекса, более чем на 30 человек, такой налогоплательщик считается утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения с начала того квартала, в котором допущены указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) средней численности его работников и (или) несоответствие указанным требованиям.";

в абзаце втором слова "от реализации для целей соблюдения ограничения, установленного настоящим пунктом" заменить словами ", указанной в абзаце первом настоящего пункта";

в абзаце третьем слова "Российской Федерации" исключить;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Указанные в настоящем пункте, пункте 41 настоящей статьи, пунктах 11 и 21 статьи 34620, абзаце втором пункта 1, абзаце втором пункта 3 и абзаце втором пункта 4 статьи 34621 настоящего Кодекса величины доходов налогоплательщика подлежат индексации в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 34612 настоящего Кодекса.";

б) пункт 41 изложить в следующей редакции:

"41. Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 34615 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 34625 настоящего Кодекса, не превысили 200 млн. рублей, в течение отчетного (налогового) периода не было допущено несоответствие требованиям, установленным подпунктами 1-11, 13, 14 и 16 - 21 пункта 3, пунктом 4 статьи 34612 и пунктом 3 статьи 34614 настоящего Кодекса, и средняя численность работников налогоплательщика не превысила ограничение, установленное подпунктом 15 пункта 3 статьи 34612 настоящего Кодекса, более чем на 30 человек, такой налогоплательщик вправе продолжать применение упрощенной системы налогообложения в следующем налоговом периоде.";

3) пункт 2 статьи 34618 дополнить абзацем следующего содержания:

"Если по итогам отчетного (налогового) периода сумма расходов превышает сумму доходов, то применительно к этому отчетному (налоговому) периоду налоговая база принимается равной нулю.";

4) в статье 34620:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы и иное не установлено настоящим пунктом и пунктами 11, 3 и 4 настоящей статьи.

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков.";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Налогоплательщики, применяющие в качестве объекта налогообложения доходы, начиная с квартала, по итогам которого доходы налогоплательщика, определяемые нарастающим итогом с начала налогового периода в соответствии со статьей 34615 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 34625 настоящего Кодекса, превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение которого средняя численность работников налогоплательщика превысила 100 человек, но не превысила 130 человек, при исчислении налога применяют налоговую ставку в размере 8 процентов в отношении части налоговой базы, рассчитанной как разница между налоговой базой, определенной за отчетный (налоговый) период, и налоговой базой, определенной за отчетный период, предшествующий кварталу, в котором допущены указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) средней численности его работников.

Если указанные в абзаце первом настоящего пункта превышения допущены налогоплательщиком в первом квартале календарного года, то для такого налогоплательщика налоговая ставка устанавливается в размере 8 процентов для налогового периода, в котором допущены указанные превышения.";

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и иное не установлено настоящим пунктом и пунктами 21, 3 и 4 настоящей статьи.

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков.";

г) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Налогоплательщики, применяющие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, начиная с квартала, по итогам которого доходы налогоплательщика, определяемые нарастающим итогом с начала налогового периода в соответствии со статьей 34615 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 34625 настоящего Кодекса, превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение которого средняя численность работников превысила 100 человек, но не превысила 130 человек, при исчислении налога применяют налоговую ставку в размере 20 процентов в отношении части налоговый базы, рассчитанной как разница между налоговой базой, определенной за отчетный (налоговый) период, и налоговой базой, определенной за отчетный период, предшествующий кварталу, в котором допущены указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) средней численности его работников.

Если указанные в абзаце первом настоящего пункта превышения допущены налогоплательщиком в первом квартале календарного года, то для такого налогоплательщика налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов для налогового периода, в котором допущены указанные превышения.";

д) абзац шестой пункта 3 дополнить словами ", если иное не установлено пунктами 11 и 21 настоящей статьи";

е) абзац первый пункта 4 после слов "в размере 0 процентов" дополнить словами ", если иное не установлено пунктами 11 и 21 настоящей статьи,";

5) в статье 34621:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, если иное не установлено настоящим пунктом.

В отношении налогоплательщиков, у которых доходы, определяемые нарастающим итогом с начала налогового периода в соответствии со статьей 34615 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 34625 настоящего Кодекса, превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение указанного периода средняя численность работников которых превысила 100 человек, но не превысила 130 человек, налог исчисляется путем суммирования следующих двух величин:

величины, равной произведению соответствующей налоговой ставки, установленной в соответствии с пунктом 1 или 2 статьи 34620 настоящего Кодекса, и налоговой базы, определенной для отчетного периода, предшествующего кварталу, в котором произошли указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) средней численности его работников;

величины, равной произведению соответствующей налоговой ставки, установленной пунктом 11 или 21 статьи 34620 настоящего Кодекса, и части налоговой базы, рассчитанной как разница между налоговой базой налогового периода и налоговой базой, определенной для отчетного периода, предшествующего кварталу, в котором произошли указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) средней численности его работников.";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу исходя из налоговой ставки и фактически полученных доходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Налогоплательщики, которые выбрали в качестве объекта налогообложения доходы и у которых доходы, определяемые нарастающим итогом с начала налогового периода в соответствии со статьей 34615 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 34625 настоящего Кодекса, превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение указанного периода средняя численность работников которых превысила 100 человек, но не превысила 130 человек, по итогам отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа путем суммирования следующих двух величин:

величины, равной произведению налоговой ставки, установленной в соответствии с пунктом 1 статьи 34620 настоящего Кодекса, и налоговой базы, определенной для отчетного периода, предшествующего кварталу, в котором произошли указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) средней численности его работников;

величины, равной произведению налоговой ставки, установленной пунктом 11 статьи 34620 настоящего Кодекса, и части налоговой базы, рассчитываемой как разница между налоговой базой отчетного периода и налоговой базой, определенной для отчетного периода, предшествующего кварталу, в котором произошли указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) средней численности его работников.";

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу исходя из налоговой ставки и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Налогоплательщики, которые выбрали в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и у которых доходы, определяемые нарастающим итогом с начала налогового периода в соответствии со статьей 34615 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 34625 настоящего Кодекса, превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение указанного периода средняя численность работников которых превысила 100 человек, но не превысила 130 человек, по итогам отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа путем суммирования следующих двух величин:

величины, равной произведению налоговой ставки, установленной в соответствии с пунктом 2 статьи 34620 настоящего Кодекса, и налоговой базы, определенной для отчетного периода, предшествующего кварталу, в котором произошли указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) средней численности его работников;

величины, равной произведению налоговой ставки, установленной пунктом 21 статьи 34620 настоящего Кодекса, и части налоговой базы, рассчитанной как разница между налоговой базой отчетного периода и налоговой базой, определенной для отчетного периода, предшествующего кварталу, в котором произошли указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) средней численности его работников.".

Статья 2

В части 3 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 477-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 30) цифры "2021" заменить цифрами "2024".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Президент Российской Федерации В. Путин