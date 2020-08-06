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Назван самый популярный смартфон в России. И это не Xiaomi

Текст:   Антон Благовещенский
06.08.2020,  
13:32
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В пятерку самых продаваемых смартфонов в России во втором квартале 2020 года вошли три китайских бренда, а также вечные конкуренты Apple и Samsung, говорится в сообщении компании Canalys, на которое ссылается iguides.ru.

Первое место в рейтинге досталось Huawei, который увеличил продажи по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на восемь процентов. Xiaomi, занявший вторую позицию, показал рост в 40 процентов, а бронзовый призер Samsung демонстрирует снижение продаж на 43 процента.

На четвертом месте - Apple, продажи которой выросли на 12 процентов, а пятое занял бренд Vivo с почти шестикратным ростом продаж.

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Доля Huawei на российском рынке смартфонов составляет 30 процентов, Xiaomi - 24 процента, Samsung - 11 процента, Apple - 11 процентов, Vivo - 2 процента.

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