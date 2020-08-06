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Рубрика: Экономика

Безнал шаговой доступности

Небольшие магазины обяжут принимать карты
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8228)
Порог выручки, по достижении которого магазин или сервисное предприятие обязаны предоставить клиенту возможность расплатиться банковской картой, снижается вдвое - с 40 млн до 20 млн руб. в год. Закон об этом публикует "Российская газета".
Магазины и точки оказания услуг с оборотом от 20 млн руб. в год обязаны дать возможность клиенту расплатиться картой. Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС Магазины и точки оказания услуг с оборотом от 20 млн руб. в год обязаны дать возможность клиенту расплатиться картой. Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Магазины и точки оказания услуг с оборотом от 20 млн руб. в год обязаны дать возможность клиенту расплатиться картой. Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Снижение произойдет в 2021 году в два этапа: с 1 марта возникнет обязанность приема безналичных платежей у торгово-сервисных предприятий с выручкой свыше 30 млн руб. за предыдущий год, с 1 июля - у предприятий с оборотом 20 млн руб. Эти требования распространяются как на обычные, так и на интернет-магазины, поясняют в Банке России.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Крупные онлайн-магазины обязали принимать карту "Мир"

Закон устанавливает обязанность приема только "национальных платежных инструментов" (карт "Мир"), но фактически речь идет и о приеме карт Visa и MasterCard. Когда порог снижался в 2017 году (со 120 млн до 40 млн руб.), почти все торгово-сервисные предприятия предпочли обеспечить прием всех основных видов карт, отмечает Банк России.

По данным ЦБ, за пять лет доля безналичных платежей в розничном обороте выросла в 2,5 раза, превысив 66%. Большинство небольших точек продаж и услуг уже принимают карты, а те, кто не принимает, как правило, скрывают истинный размер своего оборота, предлагая клиентам расплачиваться переводами на карту физлица.

В зависимости от сферы бизнеса эквайринговые комиссии составляют от 0,5 до 2% карточного оборота (до 30 сентября 2020 года эквайринговые комиссии для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса ограничены 1% решением Банка России). POS-терминалы банки, как правило, предоставляют бесплатно. При этом подключение к приему безналичных платежей обычно влечет увеличение суммарного оборота и снижение затрат на инкассацию.

Новый закон также обязывает агрегаторы принимать наличные, если они принимают безналичные платежи от клиентов (то есть, если на сайте агрегатора можно совершить покупку). Эта норма вступает в силу 1 ноября.

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