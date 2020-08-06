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06.08.2020 14:46
Рубрика: Общество

"Невозможная" форма жизни найдена под морским дном

Текст: Денис Передельский
Фото: Geoff Wheat, NSF OCE 1130146, and the National Deep Submergence Facility Фото: Geoff Wheat, NSF OCE 1130146, and the National Deep Submergence Facility
Фото: Geoff Wheat, NSF OCE 1130146, and the National Deep Submergence Facility

Международная группа исследователей во главе с учеными Лондонского университета королевы Марии обнаружила микроорганизмы, живущие в отложениях под морским дном. Эти существа могут выжить, потребляя меньше энергии, чем ее необходимо для поддержания жизни.

Фото: pixabay.com
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Исследование опубликовано в журнале Science Advances, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Ученым известны пределы выживаемости в различных средах на Земле. Среди прочего установлен и порог минимального потребления энергии, при котором какая-либо форма жизни вообще может существовать.

Однако новое открытие заставит ученый мир пересмотреть пределы выживаемости. Полученные исследователями результаты показывают, что обнаруженные ими подводные микробы выживают, используя гораздо меньше энергии, чем, как считается, необходимо для поддержания любой формы жизни.

"Человек в среднем потребляет около 100 ватт энергии - это означает, что он сжигает примерно 100 джоулей энергии каждую секунду, - поясняет соавтор исследования доктор Джеймс Брэдли. - Это примерно эквивалентно мощности потолочного вентилятора, швейной машинки или двух стандартных лампочек. Мы подсчитали, что средний микроб, попадающий в глубокие океанические отложения, выживает, используя в 50 миллиардов миллиардов раз меньше энергии, чем человек".

По его словам, многие из них просто существуют, в основном, в неактивном состоянии, то есть они не растут, не делятся и не развиваются. Однако они способны поддерживать свою жизнь. А то ничтожное количество энергии, которое они все-таки потребляют, тратится для "обслуживания" - замены или лечения своих поврежденных частей.

Фото: wikimedia.org
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Ученые предполагают, что многие микробы, обнаруженные на больших глубинах под морским дном, являются остатками популяций, которые населяли мелководные прибрежные районы тысячи, а то и миллионы лет назад. Они заметно отличаются от организмов на поверхности Земли, которые действуют в коротких (суточных и сезонных) временных интервалах, зависящих от Солнца и его энергии. Не исключено, что такие микробы способны жить очень и очень долго.

Исследование также проливает свет на то, как эти микроорганизмы вообще черпают энергию. Оказалось, что кислород для них значения почти не имеет - в отложениях, где обитают микробы, доля кислорода не превышает трех процентов. Вероятно, микроорганизмы получают энергию за счет выработки метана.

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