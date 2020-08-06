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06.08.2020 12:03
Рубрика: В мире

Новую Гвинею признали островом с самой разнообразной флорой в мире

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новая Гвинея является островом, на котором произрастают 13,5 тысячи видов растений, что ставит его на первое место в мире по разнообразию флоры. Как пишет The Guardian, ученые обнаружили на нем на 19 процентов больше растений, чем на Мадагаскаре, который прежде занимал верхнюю строчку этом рейтинге, составленном биологами.

Фото: youtube.com
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По данным газеты, в исследовании принимали 99 ботаников из 56 учреждений 19 стран. Они изучили образцы, собранные различными путешественниками на острове, самые ранние из них относятся к началу XVIII века. В итоге было выявлено 13 634 различных вида растений, и это при том, что далеко не все собранные в Европе коллекции были ими изучены. К тому же, как говорят ученые, большая часть острова остается неизведанной, в ближайшие 50 лет, по их мнению, можно будет найти еще как минимум 4 тысячи видов растений.

"Это рай, полный жизни", - отмечает ведущий исследователь Родриго Камара-Лерет, биолог из Цюрихского университета. По его словам, Новая Гвинея, принадлежащая двум государствам, является самым гористым и крупнейшим тропическим островом в мире, со снежными вершинами, достигающими 5000 метров в высоту. "Это позволяет создавать различные типы сред обитания, такие как мангровые заросли, болотные леса, низинные тропические леса, а также горные леса с большим количеством эндемиков. А на самом верху, чуть ниже предела роста растений, находятся альпийские луга", - говорит эксперт.

По словам ученых, остров имеет молодую и разнообразную геологическую историю, многие виды растений образовались там за последний миллион лет, многие из них произрастают только там. Так, 98 процентов видов вереска являются эндемиками, как и 96 процентов африканских фиалок и 95 процентов видов имбиря.

Самые первые образцы растений с Новой Гвинеи в Европу привез англичанин Уильям Дампир в 1700 году. Он считается одним их самых известных каперов и был прозван ученым пиратом за описание своих путешествий и вклад в развитие географических наук. На протяжении последующих веков растения с острова собирались учеными и отправлялись в различные учреждения по всему миру, однако вглубь острова путешественники и исследователи не заходили. Туда ученые смогли попасть только в середине XX века. В итоге за 50 лет было открыто 2800 новых видов растений.

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