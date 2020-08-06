Новую Гвинею признали островом с самой разнообразной флорой в мире

Новая Гвинея является островом, на котором произрастают 13,5 тысячи видов растений, что ставит его на первое место в мире по разнообразию флоры. Как пишет The Guardian, ученые обнаружили на нем на 19 процентов больше растений, чем на Мадагаскаре, который прежде занимал верхнюю строчку этом рейтинге, составленном биологами.

По данным газеты, в исследовании принимали 99 ботаников из 56 учреждений 19 стран. Они изучили образцы, собранные различными путешественниками на острове, самые ранние из них относятся к началу XVIII века. В итоге было выявлено 13 634 различных вида растений, и это при том, что далеко не все собранные в Европе коллекции были ими изучены. К тому же, как говорят ученые, большая часть острова остается неизведанной, в ближайшие 50 лет, по их мнению, можно будет найти еще как минимум 4 тысячи видов растений.

"Это рай, полный жизни", - отмечает ведущий исследователь Родриго Камара-Лерет, биолог из Цюрихского университета. По его словам, Новая Гвинея, принадлежащая двум государствам, является самым гористым и крупнейшим тропическим островом в мире, со снежными вершинами, достигающими 5000 метров в высоту. "Это позволяет создавать различные типы сред обитания, такие как мангровые заросли, болотные леса, низинные тропические леса, а также горные леса с большим количеством эндемиков. А на самом верху, чуть ниже предела роста растений, находятся альпийские луга", - говорит эксперт.

По словам ученых, остров имеет молодую и разнообразную геологическую историю, многие виды растений образовались там за последний миллион лет, многие из них произрастают только там. Так, 98 процентов видов вереска являются эндемиками, как и 96 процентов африканских фиалок и 95 процентов видов имбиря.

Самые первые образцы растений с Новой Гвинеи в Европу привез англичанин Уильям Дампир в 1700 году. Он считается одним их самых известных каперов и был прозван ученым пиратом за описание своих путешествий и вклад в развитие географических наук. На протяжении последующих веков растения с острова собирались учеными и отправлялись в различные учреждения по всему миру, однако вглубь острова путешественники и исследователи не заходили. Туда ученые смогли попасть только в середине XX века. В итоге за 50 лет было открыто 2800 новых видов растений.