Оздоровительный отдых обозначат отдельной иконкой на Яндексе

Реестр курортного фонда России интегрируют с Яндексом, об этом рассказал на пресс-конференции ТАСС главный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава Михаил Никитин.

Предполагается, что на главной странице поисковой системы Яндекс появится новый значок, с помощью которого можно будет быстро попасть на сайт с подробной информацией о санаториях, условиях проживания в них, объеме и качестве услуг, предлагаемых ими, лицензиях и сертификатах. Сервис в тестовом режиме начнет работать уже в ближайшие дни.

"То есть, появится достаточно подробный контент, с помощью которого можно будет подобрать себе курорт. Также ресурс должен оказаться полезным для врачей первичного звена - участковых терапевтов и педиатров, поскольку именно они оформляют справку для получения санаторно-курортной карты, рекомендуют пациентам наиболее подходящий оздоровительный отдых", - сказал Никитин.

Он также отметил повышенный спрос на услуги санаториев в июле и августе, пояснив, что, с одной стороны, люди устали быть дома, а с другой - у многих накопились медицинские проблемы, поскольку из-за пандемии они старались не обращаться в поликлинику. По его словам, многие санатории готовы принимать на реабилитацию пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Разработаны специальные программы с учетом рекомендаций Минздрава и национального исследовательского центра реабилитации. Никитин подчеркнул, что у отечественных санаториев богатый опыт по лечению пациентов с бронхолегочной патологией.