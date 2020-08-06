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06.08.2020 11:54

Пекин не согласен с заявлением Помпео

В Пекине не согласились с заявлением госсекретаря США Майка Помпео о крахе американо-китайского взаимодействия, сообщает инофрмслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И подчеркнул, что заявление главы американской дипломатии - лишь очередное проявление мышления времен "холодной войны".
Фото: Roman Pilipey/AP Фото: Roman Pilipey/AP
Фото: Roman Pilipey/AP

Утверждение Помпео игнорирует все, что было достигнуто в китайско-американских отношениях за последние десятилетия, а также свидетельствует о пренебрежении историческим процессом и отсутствием уважения к народам двух стран, считает министр иностранных дел КНР.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Он напомнил, как более четырех десятков лет назад руководители Китая и США смогли протянуть руки навстречу друг другу через обширные просторы Тихого океана. Это стало возможным благодаря приверженности обеих сторон принципу взаимоуважения и стремлению найти точки соприкосновения, невзирая на существовавшие разногласия.

Более 40 лет с момента установления дипломатических отношений несколько поколений китайцев и американцев работали вместе над развитием китайско-американских отношений, отметил Ван И.

В результате двусторонние связи стали одними из самых глубоких в мире с широчайшими сферами сотрудничества и самыми обширными общими интересами. "Никто не может отрицать эти факты", - подчеркнул глава китайской дипломатии.

На протяжении 40 лет различия не влияли на мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между двумя государствами, и они также не должны влиять на двусторонние связи в будущем, сказал министр. Он подчеркнул, что для обеих сторон нет необходимости и возможности менять друг друга: "наоборот, мы должны уважать независимый выбор народа другой стороны".

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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