Пора менять. Признаки скорой смерти аккумулятора смартфона

У истощенного аккумулятора есть очевидные симптомы скорой смерти и не очень очевидные. Если смартфон работал от одного заряда десять часов, а стал работать пять - это очевидный признак. Однако может случиться так, что смартфон пытается сообщить владельцу о неполадках, а тот его не понимает. Поэтому имеет смысл перечислить и менее очевидные симптомы.

1. Смартфон начинает вести себя странно. Например, внезапно закрывает приложения и тормозит там, где раньше все было нормально - подолгу запускает простые привычные приложения или показывает анимацию рывками.

Такое поведение могут вызывать и ошибки в работе самих приложений или операционки - вследствие неудачного обновления. Однако причиной подобных глюков может быть и "скисшая" батарея.

2. Смартфон самопроизвольно выключается или перезагружается, хотя значение заряда батареи на индикаторе достаточное для работы и не стремится к нулю. Это тоже может быть следствием программных ошибок, однако если такое происходит после полного сброса аппарата к заводским настройкам - изучите, насколько хорош аккумулятор. Вероятно, скоро ему крышка.

3. Более очевидный симптом - аккумулятор не заряжается полностью. Просто не выводит сообщение о стопроцентной зарядке, поскольку батарея не может удерживать достаточное количество энергии, чтобы электронная начинка смартфона смогла понять, что она заполнена.

4. Другой очевидный симптом - сразу после отключения от зарядки уровень заряда падает на 10-20 процентов. Это однозначная замена батареи, без вариантов.

5. Вздутый аккумулятор - самое опасное проявление неисправности аккумулятора. Оно означает, что нужно срочно прекратить использовать смартфон и мчаться в сервис, а то еще загорится, чего доброго.

6. Горячий аккумулятор - не менее опасный симптом. Конечно, это не вздутие, но ничего хорошего в этом, поверьте, нет. Нагреться батарея может как во время зарядки, так и при обычном использовании. В обоих случаях - "к врачу".

7. Отсутствие реакции на подключение к зарядному устройству также может говорить о проблемах с аккумулятором (хотя и не всегда).

Пользователи iOS могут узнать о состоянии аккумулятора в разделе "Аккумулятор" меню настроек. Там показывается процент износа и сообщается, может ли телефон поддерживать пиковую производительность. Если не может - вполне возможно, что тормоза и внезапные перезагрузки вызваны как раз отжившей свое батареей.

В новых версиях Android также есть раздел "Аккумулятор" (или "Батарея"), где сообщается о состоянии элемента питания. Если этой информации недостаточно, можно установить одно из сторонних приложений - AccuBattery, Battery Tools & Widget, dfndr battery.