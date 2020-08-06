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06.08.2020 11:01
Рубрика: В мире

Посольство РФ отвергло претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир

Текст: Константин Волков

Российское посольство в Японии 6 августа опубликовало заявление в Facebook, в котором подчеркивается, что суверенитет России над южными Курильскими островами сомнению не подлежит.

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Заявление дипмиссии последовало после того, как МИД Японии днем раньше направил в адрес посольства РФ представление в связи с тем, что глава МЧС РФ Евгений Зиничев принял участие в открытии аварийно-спасательного центра МЧС на острове Кунашир, входящем в состав Южнокурильской гряды.

Как сообщает посольство РФ, в ответе на представление японской стороны было сказано, что "считаем такого рода заявления японской стороны категорически неприемлемыми. Подчеркнули, что суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами сомнению не подлежит. Отметили, что мы имеем полное право осуществлять на своей территории любую деятельность в соответствии с нашим законодательством, включая, разумеется, и поездки министров".

В мире Восточная Азия Япония Правительство МИД Отношения России и Японии

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