Новости

В России утвердили ГОСТ для зимников и ледовых переправ 12:49
Продажи новых автомобилей в России выросли на 6,8% 12:35
Глава Минспорта РФ Матыцин выразил готовность встретиться с Плющенко 12:35
На северо-востоке Москвы снесут торговый центр 12:27
Роберт Дауни займется детективным сериалом для Apple TV+ 12:23
Правительство Таиланда может ввести новые правила въезда иностранцев 12:14
Более половины россиян поддержали идею многодневных выборов 12:12
Сиквел "Капитана Марвел" снимет постановщица ремейка "Кэндимена" 12:06
Новую Гвинею признали островом с самой разнообразной флорой в мире 12:03
Петербуржца отдали под суд за мобильник на ЕГЭ 11:43
На третьем пусковом комплексе ЦКАД идут финишные работы 11:40
Том Хэнкс станет "папой Карло" у Роберта Земекиса 11:34
БЕЛАЗ поставит новые тяжеловесы на медные рудники России 11:32
В Минтрансе назвали сроки запуска ВСМ Москва - Санкт-Петербург 11:26
В Росреестре рассказали, как отличить портал ведомства от сайта-двойника 11:16
Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии 11:11
Какие бренды чаще используют для фишинговых атак 11:06
Посадку Су-25 на грунтовый аэродром сняли на видео 11:04
Посольство РФ отвергло претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир 11:01
Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками" 10:51
В Тюмени впервые заменили часть пораженной раком кости в ноге на протез 10:37
Подлодка "Вепрь" вернулась в состав российского флота после ремонта 10:19
Как помочь смартфону пережить жару 10:04
Исследование: Почти треть россиян мечтают завершить карьеру до 55 лет 10:03
На ВДНХ поставят скамейки с Wi-Fi-модулями и зарядными устройствами 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
06.08.2020 12:14
Рубрика: В мире

Правительство Таиланда может ввести новые правила въезда иностранцев

Текст: Владимир Шилов

Правительство Таиланда обсуждает с представителями местного туристического сектора новые правила въезда иностранцев в королевство, передает газета The Bangkok Post.

Власти Пхукета в Таиланде вынуждены сокращать зависимость от туризма

В частности, предлагается без ограничений принимать туристов из крупных зарубежных городов, где за последние 30 дней не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. В настоящее время эта инициатива находится на рассмотрении министра туризма и спорта Пипата Ратчакитпракана. Ведущие игроки рынка уверены, что подобные меры позволят уже до конца этого года в пять раз увеличить турпоток и помогут гостиничному сектору остаться на плаву.

Напомним, сейчас посещать Таиланд могут лишь граждане Австралии, Китая, Новой Зеландии, Южной Кореи, Японии и еще нескольких государств Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Кроме того, с июля в порядке исключения в страну разрешен въезд лицам, имеющим близких родственников - граждан Таиланда, а также иностранцам с разрешением на работу или учебу в королевстве.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд

Главное сегодня

В ГД внесены поправки о выплатах безработным, ухаживающим за инвалидами
Посольство РФ отвергло претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир
Следствие: Сафронов передавал секретные сведения с домашнего компьютера
За сутки в России подтверждено 5267 случаев COVID-19
"РГ" публикует документ об отгуле для работников старше 40 лет
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии