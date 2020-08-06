Правительство Таиланда может ввести новые правила въезда иностранцев

Правительство Таиланда обсуждает с представителями местного туристического сектора новые правила въезда иностранцев в королевство, передает газета The Bangkok Post.

В частности, предлагается без ограничений принимать туристов из крупных зарубежных городов, где за последние 30 дней не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. В настоящее время эта инициатива находится на рассмотрении министра туризма и спорта Пипата Ратчакитпракана. Ведущие игроки рынка уверены, что подобные меры позволят уже до конца этого года в пять раз увеличить турпоток и помогут гостиничному сектору остаться на плаву.

Напомним, сейчас посещать Таиланд могут лишь граждане Австралии, Китая, Новой Зеландии, Южной Кореи, Японии и еще нескольких государств Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Кроме того, с июля в порядке исключения в страну разрешен въезд лицам, имеющим близких родственников - граждан Таиланда, а также иностранцам с разрешением на работу или учебу в королевстве.