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06.08.2020 17:08
Рубрика: В мире

Президент Болгарии заявил о наблюдающемся 10 лет авторитарном управлении

Текст: Александр Гацак (София)

Президент Болгарии Румен Радев в очередной раз выступил с острой критикой в адрес действующего кабмина во главе с фактическим руководителем республики премьером Бойко Борисовым. Свое заявление он сделал на фоне продолжающихся уже почти месяц массовых антиправительственных протестов.

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"Перед нами на протяжении последнего десятилетия демонстрируется пример авторитарного управления , - подчеркнул Радев. - Эта порочная система завела страну в нынешний глубокий кризис". По словам главы государства, Болгарию "охватил идейный застой".

Радев отметил, что сейчас наблюдается исторический момент, потому как граждане очнулись от "гипноза пропаганды" и решительны в своем намерении "отвоевать державу у мафии".

Лидер Болгарии также рассказал о подготовке Стратегическим советом при президенте специального документа, направленного на выработку решений по выводу страны из кризиса. При этом он заявил, что такой подход будет коренным образом отличаться от линии правительства и руководствоваться принципами "открытости, системности и последовательности". В частности, предполагается создание доступной любому болгарину платформы для обсуждения сложившейся в республике ситуации и необходимых изменений.

Рост противоречий между Борисовым от правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Радевым наблюдается с начала текущего года, когда последний объявил о своем недоверии совету министров. Сейчас президент взял на себя роль "народного лидера", выражая свою солидарность с оппозиционно настроенными гражданами.

В мире Европа Болгария

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