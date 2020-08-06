Проигравшие референдум британцы переезжают в Европу

Все смешалось в доме Виндзоров. Старая добрая Англия, зарулившая в нечто непонятное по имени Брекзит и оттолкнувшаяся багром от европейского континента, стала сегодня чужой для миллионов своих граждан. Так называемый "островной менталитет" не сработал. Разрыв с Европой, которая за 47 лет стала восприниматься чем-то вроде своего собственного дома для миллионов жителей Соединенного Королевства, стал огромной потерей. Серьезной потерей может обернуться теперь для Британии отъезд из страны сотен тысяч тех, кто подал заявку на второе гражданство в странах Евросоюза.

Число британцев ставших гражданами стран ЕС исчисляется сегодня цифрой с шестью нулями. Как правило, это хорошо образованные высококлассные специалисты, которых в странах Евросоюза готовы "оторвать с руками". Как отметила британская "Гардиан", Брекзит спровоцировал столь масштабный исход из Альбиона искомых в ЕС специалистов, какой можно было бы наблюдать разве что впоследствии сильнейшего экономического или политического кризиса. Британские мигранты сегодня входят в категорию самых высооплачиваемых специалистов, уступая своими зарплатами лишь австрийцам и американцам.

Проведенные на сей счет исследования Оксфордского университета и четырех институтов Берлина обнаружили "сейсмический сдвиг" в ментальности граждан Соединенного Королевства, проживающих за рубежом, поскольку оные решили взять себе паспорта Евросоюза. Сегодня эмиграция из Великобритании в страны ЕС увеличилась примерно на 30 процентов, по сравнению с показателями до Брекзита. Число британцев, перебравшихся в страны Евросоюза и намеревающихся получить паспорта стран-членов ЕС, увеличилось в целом более чем на 500 процентов, в Германию - на 2000 процентов.

Сегодня в Евросоюзе проживают порядка 1.2 млн. британцев. Брекзит, ставший экономическим и гуманитарным потрясением для туманного Альбиона, вынудил его граждан пойти на беспрецедентно высокую степень риска, обустраивая свою жизнь заново. Могу подтвердить это на примере моих английских соседей по дому, которых я недавно провожала на постоянное жительство в Испанию.

Пожилая супружеская чета, получающая хорошую пенсию, поскольку оба занимали руководящие посты в солидных компаниях, продала квартиру, упаковала вещи и простилась с родиной. На мой вопрос, не слишком ли рискованный шаг они делают, мои соседи ответили, что рискуют не они - рискует сама Британия, подписавшаяся на авантюру Брекзита.

Миллионы британских пенсионеров проживающих сегодня в южных краях Евросоюза, пребывают в подвешенном состоянии, опасаясь, что страна их пребывания не обеспечит им после Брекзита медицинской помощи, откажется переводить их британские пенсии в местные банки и лишит всякой поддержки. В одной лишь Испании проживают сегодня порядка 380 тысяч британских граждан. Возвращаться в родные края для большинства экспатов не представляется возможным, поскольку их британские дома и квартиры были проданы при отъезде в другую страну. Подавляющее число этих людей голосовали против разрыва Британии с Евросоюзом.

В Европу бегут квалифицированные специалисты, что станет потерей для Британии

Доктор Дэниел Ауэр, один из соавторов совместного британо-германского исследования об изменениях в миграции граждан Великобритании после референдума 2016 года, провел немало собеседований с ныне живущими и работающими в Германии "альбионцами". Ауэр пришел к однозначному выводу: Брекзит вынудил британцев пойти на столь высокие риски, которые прежде было бы немыслимо представить.

Как подчеркивают социологи, британцы демонстрируют сегодня, как никогда ранее, импульсивность и готовность рисковать, прежде никак не свойственную этой нации.

Немалому числу перебравшихся в Евросоюз британцев пришлось согласиться на меньшие, чем у себя на родине, заработки. Как признался IT служащий, переехавший в минувшем году в Европу с женой и тремя детьми, "я начинаю задаваться вопросом, не слишком ли я недооценил риск моего решения?" Природа нового типа, обозначенного социологами, как британец-европеец, пока до конца не исследована.Насколько органично впишется о европейский британец в это определение остается пока отнюдь не простым вопросом для вынужденных переселенцев. Любимое выражение британцев - "нет лучшего места, чем дом". Увы, эта мудрость в сегодняшней Британии не работает.

Между тем

А вот проживающим сегодня на Альбионе европейским гражданам не придется стоять в очереди перед границами - их евросоюзные паспорта обеспечивают в наилучшем виде свободу передвижений как в ЕС, так и в Соединенном Королевстве. Что же касается "натуральных" британцев, то условием их пребывания и работы в странах еврозоны становится необходимость получить гражданство страны, в которой они обосновались. В противном случае, переселенцы с Альбиона не смогут претендовать на получение работы в любой другой стране еврозоны.