Проигравшие референдум британцы переезжают в Европу

Число британцев ставших гражданами стран ЕС исчисляется сегодня цифрой с шестью нулями. Как правило, это хорошо образованные высококлассные специалисты, которых в странах Евросоюза готовы "оторвать с руками". Как отметила британская "Гардиан", Брекзит спровоцировал столь масштабный исход из Альбиона искомых в ЕС специалистов, какой можно было бы наблюдать разве что впоследствии сильнейшего экономического или политического кризиса. Британские мигранты сегодня входят в категорию самых высооплачиваемых специалистов, уступая своими зарплатами лишь австрийцам и американцам.
Проведенные на сей счет исследования Оксфордского университета и четырех институтов Берлина обнаружили "сейсмический сдвиг" в ментальности граждан Соединенного Королевства, проживающих за рубежом, поскольку оные решили взять себе паспорта Евросоюза. Сегодня эмиграция из Великобритании в страны ЕС увеличилась примерно на 30 процентов, по сравнению с показателями до Брекзита. Число британцев, перебравшихся в страны Евросоюза и намеревающихся получить паспорта стран-членов ЕС, увеличилось в целом более чем на 500 процентов, в Германию - на 2000 процентов.
Сегодня в Евросоюзе проживают порядка 1.2 млн. британцев. Брекзит, ставший экономическим и гуманитарным потрясением для туманного Альбиона, вынудил его граждан пойти на беспрецедентно высокую степень риска, обустраивая свою жизнь заново. Могу подтвердить это на примере моих английских соседей по дому, которых я недавно провожала на постоянное жительство в Испанию.
Пожилая супружеская чета, получающая хорошую пенсию, поскольку оба занимали руководящие посты в солидных компаниях, продала квартиру, упаковала вещи и простилась с родиной. На мой вопрос, не слишком ли рискованный шаг они делают, мои соседи ответили, что рискуют не они - рискует сама Британия, подписавшаяся на авантюру Брекзита.
Миллионы британских пенсионеров проживающих сегодня в южных краях Евросоюза, пребывают в подвешенном состоянии, опасаясь, что страна их пребывания не обеспечит им после Брекзита медицинской помощи, откажется переводить их британские пенсии в местные банки и лишит всякой поддержки. В одной лишь Испании проживают сегодня порядка 380 тысяч британских граждан. Возвращаться в родные края для большинства экспатов не представляется возможным, поскольку их британские дома и квартиры были проданы при отъезде в другую страну. Подавляющее число этих людей голосовали против разрыва Британии с Евросоюзом.
Доктор Дэниел Ауэр, один из соавторов совместного британо-германского исследования об изменениях в миграции граждан Великобритании после референдума 2016 года, провел немало собеседований с ныне живущими и работающими в Германии "альбионцами". Ауэр пришел к однозначному выводу: Брекзит вынудил британцев пойти на столь высокие риски, которые прежде было бы немыслимо представить.
Как подчеркивают социологи, британцы демонстрируют сегодня, как никогда ранее, импульсивность и готовность рисковать, прежде никак не свойственную этой нации.
Немалому числу перебравшихся в Евросоюз британцев пришлось согласиться на меньшие, чем у себя на родине, заработки. Как признался IT служащий, переехавший в минувшем году в Европу с женой и тремя детьми, "я начинаю задаваться вопросом, не слишком ли я недооценил риск моего решения?" Природа нового типа, обозначенного социологами, как британец-европеец, пока до конца не исследована.Насколько органично впишется о европейский британец в это определение остается пока отнюдь не простым вопросом для вынужденных переселенцев. Любимое выражение британцев - "нет лучшего места, чем дом". Увы, эта мудрость в сегодняшней Британии не работает.
А вот проживающим сегодня на Альбионе европейским гражданам не придется стоять в очереди перед границами - их евросоюзные паспорта обеспечивают в наилучшем виде свободу передвижений как в ЕС, так и в Соединенном Королевстве. Что же касается "натуральных" британцев, то условием их пребывания и работы в странах еврозоны становится необходимость получить гражданство страны, в которой они обосновались. В противном случае, переселенцы с Альбиона не смогут претендовать на получение работы в любой другой стране еврозоны.