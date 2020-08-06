Производство защитных очков для работы в "красной зоне" выросло в пять раз

Объем производства защитных очков, которые медики используют для работы в "красной" зоне", в период пандемии увеличился в пять раз, сообщил "РГ" президент некоммерческой Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов, которая представляет интересы более 500 профильных компаний. Спрос на закрытые очки - те, что сделаны в виде маски для дайвинга и плотно прилегают к лицу, - по-прежнему сохраняется на высоком уровне.

В числе востребованной продукции - защитные щитки для лица. По словам Котова, в период Covid-19 их стали производить кустарно несертифицированные компании, называя их "защитными экранами". Материалы заменяются на более дешевые аналоги. Ношение таких "экранов" впоследствии может негативно сказаться на зрении, так как они изготавливаются из оптически некорректного материала.

Также сохраняется спрос на респираторы с высокой степенью защиты (типа FFP3), которые применяют врачи в "красной зоне". Объем производства респираторов всех степеней защиты в России вырос с 300 тыс. до 450 тыс. в сутки, а стоимость увеличилась с 150 рублей до 400 рублей (на FFP3).

По словам Владимира Котова, стоимость оптовой реализации гигиенических медицинских масок практически приблизилась к доковидным показателям - 2,5-3 рубля за штуку (ранее было 1,5 рубля). При этом сотрудники предприятий, выпускающие респираторы и очки, как и в период пика коронавирусной инфекции, продолжают работать в несколько смен. Среди трудностей - перебои со своевременной оплатой за отгрузку готовой продукции, которые отмечают почти все компании.

"Высокий спрос сохраняется на спецодежду. Все производственные мощности загружены", - сообщил Владимир Котов.

В числе востребованных - специализированные костюмы для защиты от вредных биологических и химических факторов, воздействия аэрозолей (типа "тайвек"). Их изготавливают методом пайки или проклеивают швы специальными лентами.

С производителями таких защитных костюмов заключены долгосрочные контракты. Продукция остается востребованной на рынке, а поставки возможны сегодня только под заказ. Стоимость на такие защитные костюмы за последние месяцы выросла втрое - с 600 рублей до 1,5 -2 тыс. рублей.