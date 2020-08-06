Производство защитных очков для работы в "красной зоне" выросло в пять раз

Новости

В посольстве России прокомментировали доклад Госдепа о дезинформации 05:05
В ЕАО началась проверка после обрушения моста на военных учениях 04:57
Спасатели из России, арабских стран и ЕС прибыли на помощь в Ливан 04:46
В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа 04:37
В США раскритиковали сроки выдачи результатов тестов на COVID-19 04:11
Вильфанд: Нынешний год в Москве может стать одним из самых дождливых 03:33
В США авиарегулятор предложил оштрафовать Boeing на миллион долларов 03:20
В Мексике сообщили об убийстве второго журналиста за неделю 03:06
Ради экономии Трамп может объявить о выдвижении в президенты из Белого дома 02:39
В Facebook удалили пост Трампа из-за дезинформации о COVID-19 02:39
США занялись сбором информации о взрыве в Бейруте 02:09
В Мексике детям запретили продавать фастфуд и газировку 02:08
Работодателей попросят оценить качество подготовки выпускников вузов 02:00
На Эйфелевой башне погасили огни в память о погибших в Бейруте 01:54
Более 30 человек пострадали в результате взрыва на митинге в Пакистане 01:43
В Китае две компании приступили к испытаниям на людях вакцины от COVID-19 01:33
Власти Израиля планируют возобновить авиасообщение с 16 августа 01:23
Авиарейсы "в никуда" стали популярны на Тайване на фоне пандемии COVID-19 01:01
Вирусолог рассказал, какой будет вторая волна коронавируса в России 00:50
Второй штат в США бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом 00:30
Захарова пошутила о награде за данные о тех, кто вмешивался в выборы в США 00:26
В Сирии незаконная военная база США подверглась обстрелу 00:14
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 05.08.2020
Помпео: США будут удалять "не заслуживающие доверия" телефонные приложения 05.08.2020
Помпео отправится с визитом в Восточную Европу 05.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
06.08.2020 04:00
Рубрика: Экономика

Производство защитных очков для работы в "красной зоне" выросло в пять раз

Текст: Екатерина Петрова
Объем производства защитных очков, которые медики используют для работы в "красной" зоне", в период пандемии увеличился в пять раз, сообщил "РГ" президент некоммерческой Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов, которая представляет интересы более 500 профильных компаний. Спрос на закрытые очки - те, что сделаны в виде маски для дайвинга и плотно прилегают к лицу, - по-прежнему сохраняется на высоком уровне.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Михеев/РГ
Россияне раньше времени перестали ходить в магазины в масках

В числе востребованной продукции - защитные щитки для лица. По словам Котова, в период Covid-19 их стали производить кустарно несертифицированные компании, называя их "защитными экранами". Материалы заменяются на более дешевые аналоги. Ношение таких "экранов" впоследствии может негативно сказаться на зрении, так как они изготавливаются из оптически некорректного материала.

Также сохраняется спрос на респираторы с высокой степенью защиты (типа FFP3), которые применяют врачи в "красной зоне". Объем производства респираторов всех степеней защиты в России вырос с 300 тыс. до 450 тыс. в сутки, а стоимость увеличилась с 150 рублей до 400 рублей (на FFP3).

По словам Владимира Котова, стоимость оптовой реализации гигиенических медицинских масок практически приблизилась к доковидным показателям - 2,5-3 рубля за штуку (ранее было 1,5 рубля). При этом сотрудники предприятий, выпускающие респираторы и очки, как и в период пика коронавирусной инфекции, продолжают работать в несколько смен. Среди трудностей - перебои со своевременной оплатой за отгрузку готовой продукции, которые отмечают почти все компании.

"Высокий спрос сохраняется на спецодежду. Все производственные мощности загружены", - сообщил Владимир Котов.

В числе востребованных - специализированные костюмы для защиты от вредных биологических и химических факторов, воздействия аэрозолей (типа "тайвек"). Их изготавливают методом пайки или проклеивают швы специальными лентами.

С производителями таких защитных костюмов заключены долгосрочные контракты. Продукция остается востребованной на рынке, а поставки возможны сегодня только под заказ. Стоимость на такие защитные костюмы за последние месяцы выросла втрое - с 600 рублей до 1,5 -2 тыс. рублей.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Медведев призвал митингующих в Хабаровске помнить об опасности коронавируса
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России
В Госдуме оценили идею привязать штрафы к доходам автовладельцев
Препарат для лечения COVID-19 зарегистрирован Роспатентом
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию