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06.08.2020 11:12

ПСБ продолжает программу льготного кредитования по ставке 2%

ПСБ получил дополнительный лимит в размере 8 млрд рублей для льготного кредитования малого и среднего бизнеса в рамках государственной поддержки предпринимательства. Средства будут направлены на финансирование малого и среднего бизнеса по ставке 2%.

"ПСБ, один из лидеров на рынке кредитования малого и среднего бизнеса, активно участвует во всех мерах государственной поддержки предпринимателей, - рассказал Константин Басманов, руководитель блока среднего и малого бизнеса и розницы ПСБ. - В текущих непростых условиях именно малый бизнес оказался особенно уязвим, и мы рады, что можем оказать ему помощь на деле".

В рамках госпрограммы ПСБ уже выдал почти 17 тысяч кредитов на общую сумму свыше 37 млрд рублей. Это свидетельствует о серьезном интересе к программе со стороны предпринимателей, отметил Константин Басманов.

При условии сохранения занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы вся сумма кредита и начисленные проценты будут погашены за счет субсидий государства. При этом, если занятость сохранится на уровне 80%, то государство субсидирует половину кредита.

Оформить заявку на льготный кредит в ПСБ можно полностью онлайн, по трём документам, оставив заявку на кредитной платформе ПСБ "Без бумаг".

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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