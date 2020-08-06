Путин призвал к аккуратности с ипотечными облигациями

Выпуск ипотечных облигаций позволяет сделать жилищные кредиты доступнее. Однако нужно быть очень аккуратными с ипотечным кредитованием через выпуск облигаций, контролировать этот инструмент. К этому призвал президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором акционерного общества "ДОМ.РФ" Виталием Мутко.

Ипотечные облигации - это выданные ипотечные кредиты, которые в виде ценных бумаг продаются инвесторам.

Это сравнительно молодой ипотечный продукт, рассказал Мутко президенту. ДОМ.РФ начал разрабатывать этот механизм четыре года назад и эмитировал по 500 миллиардов рублей облигаций. Через выпуск облигаций достигается доступность ипотечного кредитования.

"Потенциал очень высокий", - заверил он. Мутко отметил, что до 2024 года "нужно около 20 триллионов денег в стройке" в России. Из них 15 триллионов, как предполагается, дадут банки в рамках кредитования. А второй источник привлечения инвестиций - как раз через облигации, пояснил глава ДОМ.РФ.

- Здесь нужно быть очень аккуратными, конечно. Это нужно контролировать, - прокомментировал Владимир Путин.

Виталий Мутко заверил, что "Центральный банк очень серьезно контролирует".