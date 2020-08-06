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Рубрика: Экономика

Работодателей попросят оценить качество подготовки выпускников вузов

Текст: Елена Манукиян

Качество подготовки выпускников российских вузов оценят работодатели, сообщили "РГ" в Минобрнауки. Ведомство планирует выяснить, довольны ли компании своими молодыми сотрудниками, которые недавно получили диплом о высшем образовании. Результаты будут известны до конца года.

Фото: iStock
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Также в октябре министерство проведет мониторинг трудоустройства выпускников, окончивших институт в этом году, чтобы узнать, сколько из них смогли найти работу. Всего на рынок труда в этом году вышли 410 тысяч выпускников, из них 267 тысяч учились очно, то есть у них не было возможности совмещать учебу и работу, и они впервые столкнулись с ее поиском. Известно, что по итогам прошлого учебного года трудоустроиться в течение первых 6 месяцев после завершения обучения смогли 75% бывших студентов.

В ближайшие дни в помощь молодым людям, начинающим профессиональную карьеру, ведомство запустит в тестовом режиме платформу "провозможности.рф", которая представляет собой единую базу резюме выпускников университетов и вакансий. Планируется, что она заработает до конца августа, а к началу следующего года будет интегрирована с порталом "Работа в России".

В Минобрнауки напомнили, что помощь в поиске работы выпускникам также оказывают карьерные центры при университетах: например, организуют стажировки и практики, проводят мероприятия по трудовой адаптации, осуществляют карьерное консультирование. Сейчас министерством разрабатываются методические рекомендации, в которых будет описан механизм их взаимодействия с региональными центрами занятости.

Экономика Работа Занятость Правительство Минобрнауки Рынок труда

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