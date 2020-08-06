Работу ресторанов, где посетители отравились едой, будут приостанавливать

Подготовлены поправки в КоАП, по которым приостановить работу кафе и ресторанов можно будет только в том случае, если здоровью посетителей там нанесен вред. Проще говоря: люди отравились едой. Соответствующую инициативу рассмотрела подкомиссия по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

"Законопроект совершенствует систему административного наказания за нарушения при организации питания населения. Это одна из чувствительных зон государственного надзора: мы все, как посетители кафе и ресторанов, должны быть твердо уверены в качестве пищи. С другой стороны, наказания за незначительные нарушения не должны быть разорительны для бизнеса", - рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что сегодня за нарушение санитарно-эпидемиологических правил организации питания населения к юридическому лицу может быть применено даже административное приостановление деятельности до 90 суток.

Инициатива вводит дифференцированную систему наказаний за невыполнение требований к организации питания населения. "Нарушения санитарно-эпидемиологических и технических регламентов о безопасности пищевой продукции при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах), будут грозить юридическому лицу штрафом от 30 до 50 тысяч рублей. Но административного приостановления деятельности предприятия за неопасные для здоровья граждан нарушения не предусмотрено", - рассказал Владимир Груздев.

Председатель Правления АЮР подчеркнул, что повышенное наказание будет применяться за нарушение технических регламентов о безопасности пищевой продукции в части несоответствия микробиологическим нормативам.

Как отмечают эксперты, именно нарушения микробиологических требований несут наибольшую угрозу здоровью посетителей заведений общепита. Поэтому в данном случае штраф для юридических лиц составит от 50 до 100 тысяч рублей. Административное приостановление будет предусмотрено только в том случае, если нарушения повлекли причинение вреда здоровью граждан. Срок приостановления составит до 10 суток.

"Принятие предлагаемых норм позволит назначать за административные правонарушения в сфере общественного питания соразмерные и справедливые наказания, в зависимости от наступивших негативных последствий", - резюмировал Владимир Груздев.