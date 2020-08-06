Бирюков: 35 поликлиник в Москве получат дополнительные энергомощности

Во время проведения капремонта энергетики выдадут 35 столичным поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования. Такие планы озвучил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что после завершения капремонта в медицинских учреждениях будет установлено энергоемкое цифровое оборудование, для бесперебойной работы которого требуется дополнительная электрическая мощность. До конца августа 3,8 МВт мощности будет выдано 11 поликлиникам, а всего в этом году 14,4 МВт дополнительной мощности получат 35 медучреждений.

Заместитель мэра подчеркнул, что электроснабжение поликлиник проходит по второй категории надежности. "Для каждого подключаемого медицинского учреждения обеспечивается питание по нескольким кабельным линиям от двух независимых источников, - пояснил он. - Применяемая в Москве кольцевая схема построения сети позволяет исключить сбои в электроснабжении медучреждений в случае технологического нарушения".

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что часть поликлиник, в которых проводится капремонт, нуждается в капитальной реконструкции сетей - строительстве новых трансформаторных подстанций и прокладке кабельных линий высокого и низкого напряжения.

Например, для ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 98", филиал № 2 (ЮАО), энергетики построили восемь кабельных линий и установили новую подстанцию с двумя трансформаторами по 400 кВ.

Аналогичный комплекс работ в июле был выполнен еще для четырех поликлиник.