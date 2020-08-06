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06.08.2020 15:15
Рубрика: Власть

ФСБ задержала 25 подпольных оружейников в пяти регионах РФ

Текст: Иван Егоров
ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провели уже вторую за неделю спецоперацию против нелегальных оружейников в пяти регионах страны.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Тюменской, Челябинской областях было задержано 25 злоумышленников, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги. А также к изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту на территории страны. Кроме того, силовиками была прекращена деятельность 12 подпольных мастерских.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
В 12 регионах задержаны более 40 подпольных оружейников

На кадрах оперативного видео показано как задержание самих нелегальных оружейников, так и их внушительный арсенал: от самодельных обрезов и граната, до автоматов и пулеметов. Причем среди них были как раритетные образцы времен войны, так и самые современные отечественные и импортные разработки. Одного из оружейников задержали в тот момент когда он пытался сесть в машину.

"Он?" - спрашивает оперативник, поворачивая задержанного к камере. "Он", - утвердительно отвечает другой сотрудник.

Как отметили в ФСБ, результатом операции стало изъятие из незаконного оборота 116 "стволов". В том числе: пулемет "РПД", автоматы "АК-74", "АКМС", "АКС-74У". А еще пистолеты - пулеметы "Кедр", "ППШ", "ППС", "МР-40", "РМ-63 RAK" и "Uzi".

Винтовки, карабины и ружья были представлены снайперской "СВД", старой доброй винтовкой "Мосина",а также карабином "СКС", винтовками "ТОЗ", "Mauser" и "CZ".

Изъят и богатый арсенал всевозможных пистолетов и револьверов. Среди них: "П-96", "ПМ", "ТТ", "Марголина", "Форт", "Glock", "CZ", "Walther", "Beretta", "Luger", "Colt-Norinko", "Smith&Wesson", "Tanfoglio", "SIG Sauer" "Luger" и "Наган". Также в арсеналах нелегальных оружейников было обнаружено 8 ручных осколочных гранат "Ф-1", "РГД-5", "РГН", около 6500 патронов различного калибра, 10 взрывателей различных модификаций и более 5 кг пороха. А еще 8 приспособлений для бесшумной стрельбы и основные части оружия - стволы, затворы, ударно-спусковые механизмы, барабаны и комплектующие для изготовления боеприпасов.

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