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06.08.2020 17:09
Рубрика: Общество

Медицинский изолятор для мигрантов построят в столице

Текст: Ирина Огилько

Медицинский изолятор будет построен на территории миграционного центра на Варшавском шоссе в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

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- Это будет небольшая постройка медицинского плана для временного пребывания иностранцев, оборудованная всем необходимым. Учреждение рассчитано на осмотр и лечение 98 пациентов, - цитирует пресс-служба слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Площадь трехэтажного комплекса, расположенного в поселении Вороновское, составит более 2,5 тыс. кв. м. Фасады здания будут облицованы панелями черно-оранжевого цвета. Территорию комплекса благоустроят и создадут прогулочную зону. Внутри здания разместят кабинеты врачей, палаты пациентов, столовую и душевые. Ожидается, что направлять сюда будут иностранцев, у которых медики обнаружат инфекционные заболевания в острой форме.

Напомним, что ГБУ "Миграционный центр" ведет прием документов для выдачи патента, подтверждающего право на работу в Москве. Центр рассчитан на ежедневный прием около 7,5 тыс. иностранных граждан.

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