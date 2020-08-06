Москвичи решат судьбу монорельса

В Москве будет запущено голосование по вопросу закрытия линии монорельса. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как отмечают в пресс-службе, монорельс существует 16 лет, и за последние годы его пассажиропоток упал с 4,7 млн (2015 году) до 1,5 млн пассажиров (2019 году). Столько пассажиров перевозит за три рабочих дня МЦК.

"Монорельс и правда крайне убыточен. И при этом не пользуется спросом: затраты в размере 800 млн рублей в год при 39 постоянных пассажирах, - сообщили в пресс-службе. - Несмотря на все, это решение крайне непростое, поэтому мы решили запустить голосование и приглашаем всех жителей Москвы высказать свою точку зрения. Для этого мы в ближайшие дни запустим специальный раздел на Едином транспортном портале. Там мы перечислим все аргументы "за" и "против" и дадим максимально детальную информацию о монорельсе. И дадим возможность вам самим проголосовать".

Окончательное решение по судьбе монорельса в Москве в департаменте обещают принять с учетом "пожеланий москвичей и здравого смысла".