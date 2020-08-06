Новости

В России утвердили ГОСТ для зимников и ледовых переправ 12:49
Продажи новых автомобилей в России выросли на 6,8% 12:35
Глава Минспорта РФ Матыцин выразил готовность встретиться с Плющенко 12:35
На северо-востоке Москвы снесут торговый центр 12:27
Роберт Дауни займется детективным сериалом для Apple TV+ 12:23
Правительство Таиланда может ввести новые правила въезда иностранцев 12:14
Более половины россиян поддержали идею многодневных выборов 12:12
Сиквел "Капитана Марвел" снимет постановщица ремейка "Кэндимена" 12:06
Новую Гвинею признали островом с самой разнообразной флорой в мире 12:03
Петербуржца отдали под суд за мобильник на ЕГЭ 11:43
На третьем пусковом комплексе ЦКАД идут финишные работы 11:40
Том Хэнкс станет "папой Карло" у Роберта Земекиса 11:34
БЕЛАЗ поставит новые тяжеловесы на медные рудники России 11:32
В Минтрансе назвали сроки запуска ВСМ Москва - Санкт-Петербург 11:26
В Росреестре рассказали, как отличить портал ведомства от сайта-двойника 11:16
Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии 11:11
Какие бренды чаще используют для фишинговых атак 11:06
Посадку Су-25 на грунтовый аэродром сняли на видео 11:04
Посольство РФ отвергло претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир 11:01
Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками" 10:51
В Тюмени впервые заменили часть пораженной раком кости в ноге на протез 10:37
Подлодка "Вепрь" вернулась в состав российского флота после ремонта 10:19
Как помочь смартфону пережить жару 10:04
Исследование: Почти треть россиян мечтают завершить карьеру до 55 лет 10:03
На ВДНХ поставят скамейки с Wi-Fi-модулями и зарядными устройствами 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
06.08.2020 12:27
Рубрика: Экономика

На северо-востоке Москвы снесут торговый центр

Текст: Ирина Огилько

Торговый центр "Рапира" был популярен среди жителей окрестных домов. Однако он признан объектом самостроя, и по решению суда вынесено решение о его сносе. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе префектуры СВАО.

Фото: Константин Завражин/РГ
В Москве впервые за 40 лет передвинули историческое здание

По данным пресс-службы, торговый центр расположен на улице Грекова. Земельный участок, на котором размещен объект самостроя, расположен в границах проекта планировки территории Транспортно-пересадочного узла "Медведково". Строение не отвечало требованиям безопасности, не имело разрешительной документации на эксплуатацию, более того его построили над линией метрополитена, что для объектов капстроительства недопустимо.

Согласно решению Арбитражного суда Москвы, объект признан самовольной постройкой и подлежит сносу силами владельца. "Владелец постройки не нашел средств на выполнение решения суда, поэтому префектура снесет объект за городской счет, - сказали в пресс-службе. - А потом обеспечат благоустройство территории. По желанию жителей района Северное Медведково, здесь может быть организовано общественное пространство с комфортной зоной отдыха."

В регионах Экономика Недвижимость Коммерческая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В ГД внесены поправки о выплатах безработным, ухаживающим за инвалидами
Посольство РФ отвергло претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир
Следствие: Сафронов передавал секретные сведения с домашнего компьютера
За сутки в России подтверждено 5267 случаев COVID-19
"РГ" публикует документ об отгуле для работников старше 40 лет
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию