На северо-востоке Москвы снесут торговый центр

Торговый центр "Рапира" был популярен среди жителей окрестных домов. Однако он признан объектом самостроя, и по решению суда вынесено решение о его сносе. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе префектуры СВАО.

По данным пресс-службы, торговый центр расположен на улице Грекова. Земельный участок, на котором размещен объект самостроя, расположен в границах проекта планировки территории Транспортно-пересадочного узла "Медведково". Строение не отвечало требованиям безопасности, не имело разрешительной документации на эксплуатацию, более того его построили над линией метрополитена, что для объектов капстроительства недопустимо.

Согласно решению Арбитражного суда Москвы, объект признан самовольной постройкой и подлежит сносу силами владельца. "Владелец постройки не нашел средств на выполнение решения суда, поэтому префектура снесет объект за городской счет, - сказали в пресс-службе. - А потом обеспечат благоустройство территории. По желанию жителей района Северное Медведково, здесь может быть организовано общественное пространство с комфортной зоной отдыха."