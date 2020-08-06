На ВДНХ поставят скамейки с Wi-Fi-модулями и зарядными устройствами

Посетители ВНДХ одними из первых в столице опробуют лавочки с солнечными панелями, Wi-Fi-модулями и зарядными устройствами. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

Напомним, что 27 мая Сергей Собянин подписал постановление "О проведении пилотных тестирований инновационных решений в городе Москве". Согласно ему, высокотехнологичный бизнес будет получать поддержку в проведении испытаний своих разработок. ВДНХ станет одной из площадок для испытания инновационных разработок. Причем технологии, которые успешно пройдут тестирование, Агентство инноваций Москвы планирует распространять и рекомендовать к внедрению в ряде других общественных городских пространств.

Как сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, до конца года на территории выставки установят скамейки с солнечными панелями, Wi-Fi-модулями и зарядными устройствами. Подзарядить свои девайсы горожане смогут через USB-порт. Днем скамейки будут накапливать энергию при помощи солнечных батарей, установленных в сиденьях, а с наступлением сумерек в них автоматически будет включаться светодиодная подсветка. Некоторые из скамеек дополнительно оборудуют подогревом сидений, вентиляторами и датчиками температуры, движения и освещения.

По словам Фурсина, уже скоро гостей выставки познакомят с роботизированным спортивным тренировочным комплексом. Это футбольный манеж, по четырем сторонам которого установлены специальные пушки. Они стреляют мячами, а задача игрока - принимать подачи и отправлять мячи в обозначенную цветом мишень. Тренироваться на площадке смогут как любители, так и профессиональные футболисты.

Затем гостей выставки ждут инновации в области городского хозяйства, образования и других сферах.