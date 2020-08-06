Новый раздел о столичных районах появился на сайте "Москвастобой"

На медиаплатформе #Москвастобой заработал раздел, посвященный программе "Мой район".

- Раздел расскажет, как преображаются разные районы Москвы, ведь изменения последних лет затронули не только центр города, - рассказала заммэра Наталья Сергунина. - На сайте можно посмотреть видео или почитать обзоры о новых районных доминантах - современных общественных пространствах и инфраструктурных объектах.

Сейчас на портале опубликовано 15 материалов. К примеру, можно узнать, где в городе находятся самые большие качели и как разнообразить свои вечерние прогулки. Как ожидается, раздел будет регулярно пополняться новой информацией.

Напомним, культурно-образовательный проект #Москвастобой заработал в марте этого года.