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06.08.2020 09:24
Рубрика: Власть

Новый раздел о столичных районах появился на сайте "Москвастобой"

Текст: Максим Милославский

На медиаплатформе #Москвастобой заработал раздел, посвященный программе "Мой район".

Опубликован новый экологический рейтинг районов Москвы

- Раздел расскажет, как преображаются разные районы Москвы, ведь изменения последних лет затронули не только центр города, - рассказала заммэра Наталья Сергунина. - На сайте можно посмотреть видео или почитать обзоры о новых районных доминантах - современных общественных пространствах и инфраструктурных объектах.

Сейчас на портале опубликовано 15 материалов. К примеру, можно узнать, где в городе находятся самые большие качели и как разнообразить свои вечерние прогулки. Как ожидается, раздел будет регулярно пополняться новой информацией.

Напомним, культурно-образовательный проект #Москвастобой заработал в марте этого года.

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