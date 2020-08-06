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06.08.2020 12:57
Рубрика: Экономика

Очистные сооружения в ТиНАО оборудуют новейшими обеззараживателями

Текст: Ирина Огилько

Все очистные сооружения "Мосводоканала", расположенные в ТиНАО, к 2025 году будут оборудованы новейшими системами очистки и обеззараживания. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Он лично проинспектировал ход реконструкции действующих и строительства новых очистных сооружений в ТиНАО. "После присоединения к Москве новых территорий была проведена комплексная инвентаризация и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс "Мосводоканала", - отметил Петр Бирюков. - Выявлен ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки, которая не отвечала нормативам. Оказался выработан ресурс технологического оборудования"

Он напомнил, что была подготовлена и принята специальная программа, по которой ведется поэтапная реконструкция всех канализационных очистных сооружений "Мосводоканала", расположенных в ТиНАО. Завершить эту работу должны до 2025 года. Все очистные сооружения получат новейшие технологии очистки и системы УФ-обеззараживания.

Как отметил заммэра, соружения оснащаются современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации, после реконструкции сточные воды будут проходить полный цикл механической и биологической очистки, доочистки и УФ-обеззараживания.

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