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06.08.2020 09:43
Рубрика: Общество

Около 30 тысяч москвичей еженедельно оформляют доступ к электронной медкарте

Текст: Любовь Проценко

Около 30 тысяч москвичей еженедельно оформляют доступ к своей электронной медкарте, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она рассказала:

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- В январе этого года мы открыли доступ горожанам к их электронным медицинским картам. Сервис востребован у москвичей - все большее количество людей оценивают удобство и постоянно расширяющийся функционал. Доступ к своей электронной медицинской карте еженедельно открывают в среднем около 30 тысяч москвичей. При этом на детские медкарты приходится порядка 15% от общего количества оформленных доступов.

Напомню, с 26 июня электронная медкарта доступна для москвичей не только на портале mos.ru, но и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Все документы из нее в смартфоне можно скачать и отправить по электронной почте или мессенджеры. Сервис разработан Департаментом здравоохранения, Комитетом государственных услуг и Департаментом информационных технологий.

Для доступа к разделу "Медкарта" в мобильном приложении пользователю необходимо быть старше 15 лет, иметь московский полис ОМС и главное - оформить доступ к ЭМК на портале mos.ru. Чтобы подать заявление на получение доступа к электронной медкарте, нужно на mos.ru открыть раздел "Каталог услуг", перейти в подраздел "Здоровье", далее выбрать вкладку "Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте" и нажать "Получить услугу". После нужно заполнить заявление, следуя инструкции. Для получения доступа к картам детей родителям необходимо подать отдельную заявку на портале mos.ru. После подачи заявления доступ к электронной медицинской карте предоставляется в течение пяти рабочих дней.

В центрах госуслуг Москвы можно пройти медицинский чек-ап
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