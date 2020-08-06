Осужденного за госизмену ученого досрочно освободили из колонии в Твери

Отбывавший наказание за госизмену бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владимир Лапыгин досрочно вышел из тверской колонии № 1.

"Да, он покинул колонию, буквально час назад. Чувствует себя хорошо. Сотрудники колонии проводили его до ворот", - цитирует РИА Новости представителя регионального УФСИН.

ТАСС со ссылкой на адвоката ученого Виталия Воронина сообщил, что ученый направился домой в Москву, где "в кругу семьи отметит 80-летний юбилей".

Владимир Лапыгин был осужден в сентябре 2016 года к семи годам ИК строгого режима и уже отбыл две трети своего срока. 5 августа Тверской областной суд признал законным решение Московского районного суда Твери об условно-досрочном освобождении Лапыгина, и оно вступило в силу.

Бывшему ученому ЦНИИмаша инкриминировалась передача за границу секретной информации. Сам ученый секретной ее не считал.