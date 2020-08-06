В 14 столичных районах могут появиться дополнительные площадки для строительства жилья по программе реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Сейчас в городе прорабатываются около сотни площадок, и в 14 районах таких площадок недостаточно для начала переселения.

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры не помешали планам по реновации - работа по программе не прекращалась. В частности, продолжался отбор стартовых площадок, велось проектирование зданий. В середине июля на заседании президиума правительства Москвы были утверждены дополнительные 22 стартовые площадки. Всего в списке теперь 453 адреса.

С начала года по программе реновации в современные дома переехали более 5,5 тысячи жителей столицы, еще 1,6 тысячи начали переселяться, сообщили в столичном департаменте градостроительной политики. "Всего с начала реализации программы начато переселение порядка 24 тысяч человек, из которых практически 80 процентов уже стали законными правообладателями новых квартир", - рассказал глава департамента Сергей Левкин.

Он добавил, что здания по программе реновации в большинстве случаев выполнены по индивидуальным проектам, а жилье сдается "под ключ" с улучшенной отделкой. Дома строятся вместе со всей необходимой социальной инфраструктурой.

В июле утверждены проекты планировки территорий по программе реновации в нескольких районах Москвы. Например, в Нагорном районе снесут 12 жилых домов площадью более 54,1 тысячи квадратных метров и объекты инфраструктуры площадью 0,86 тысячи. Вместо них построят более 154,8 тысячи "квадратов" недвижимости, из них более 136,3 тысячи составит жилье.

В районе Покровское-Стрешнево демонтируют 52 тысячи квадратных метров многоквартирных домов и 2 тысячи "квадратов" инфраструктуры. На их месте появится 104 тысячи квадратных метров жилья и почти 9 тысяч - инфраструктуры.

В районе Царицыно утвердили проекты планировки сразу четырех микрорайонов, их общая площадь - почти 223 гектара.

В Очаково-Матвеевском снесут 65 тысяч квадратных метров жилья и 3 тысячи квадратных метров инфраструктуры. Вместо них построят 275 тысяч "квадратов" жилья и 22 тысячи - инфраструктуры. Проекты планировки кварталов по программе реновации предусматривают не только возведение жилых домов и социальных объектов, но и комплексное развитие территорий в целом.

С начала года в современные дома по программе реновации переехали более 5,5 тысячи москвичей, еще 1,6 тысячи начали переселяться

- Проект реновации в районе Очаково-Матвеевское предусматривает создание озелененного бульвара, который протянется на 1 километр, - рассказала "РГ" основатель градостроительного бюро Master s plan Юлия Зубарик. - Также жители смогут отдохнуть в сквере с искусственным водоемом и амфитеатром. Основу бульвара и сквера сформируют крупномерные деревья, а также цветники в комбинации с невысокими кустарниками.

По ее словам, на протяжении всего бульвара появятся большая площадка для жителей всего района с различными зонами для детей и взрослых и благоустроенная площадь для встреч и отдыха. На первых этажах жилых домов вдоль бульвара разместятся кафе, небольшие продовольственные магазины и булочные, сервисы бытового обслуживания.

- Проект предусматривает благоустройство и озеленение придомовых территорий, дворовых территорий и территорий общего пользования существующих жилых многоквартирных домов, - добавила Юлия Зубарик.

В следующем году в Очаково-Матвеевском введут в эксплуатацию еще один жилой дом по программе реновации. Он строится по индивидуальному проекту, учитывающему окружающую застройку. На первом этаже разместятся магазины и кафе, салоны красоты, детские кружки и секции. Для маломобильных людей оборудуют семь специальных квартир с шириной проходов не менее двух метров.

В вестибюле нового дома появятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря. А полы вестибюля и лифтовых холлов будут на одном уровне с землей, чтобы родителям с колясками и маломобильным людям было удобнее войти в дом без посторонней помощи.

Сейчас по программе реновации в Москве строят более 170 домов, еще около 90 - проектируют

По данным департамента строительства Москвы, сейчас по программе реновации в городе строят более 170 домов и около 90 - проектируют. До конца года под переселение передадут 29 домов. В этом году планируется ввести до 700 тысяч квадратных метров жилья, а в следующем - до одного миллиона.

Правила программы реновации предусматривают, что москвичи имеют право приобрести дополнительные площади в новом доме с 10-процентной скидкой. Общая площадь приобретаемого жилья не должна превышать 100 квадратных метров, а докупить метры можно только один раз. В Московский фонд реновации жилой застройки поступило уже 568 таких заявок.

Скоро горожанам, попавшим в программу реновации, будет проще отслеживать этапы готовности нового жилья. Власти разрабатывают мобильное приложение, которое поможет людям ориентироваться в процессе переселения - когда и куда они переезжают, на какой стадии сейчас находится проект и т.д. Сейчас вся эта информация есть на портале столичного мэра.