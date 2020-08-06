Под Белгородом библиотекарь подожгла коллегу

В городе Короча Белгородской области сотрудница библиотеки подожгла коллегу. У пострадавшей обожжено около 40 процентов тела, сообщили в УМВД по региону.

Полицейские задержали 43-летнюю женщину: выяснилось, что она испытывала неприязнь к коллеге. Во время ссоры женщина облила оппонентку воспламеняющейся жидкостью, а потом подожгла.

Материалы передали в СУ СК РФ по Белгородской области. Там уточнили, что теперь сотрудницу библиотеки подозревают в покушении на убийство. Именно по этой статье в отношении нее возбудили уголовное дело.

На допросе задержанная признала свою вину. Женщине назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, а следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте.

Коллегу подозреваемой госпитализировали и оказали медпомощь. Как отметили в СК, благодаря неотложным действиям медиков пострадавшей удалось сохранить жизнь.