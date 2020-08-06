После теплых выходных в Москву придут дожди

Предстоящие выходные в столичном регионе, по прогнозам синоптиков, будут теплыми и солнечными. Новая неделя начнется с дождей.

По данным Гидрометцентра России, с пятницы по воскресенье осадков не ожидается. В Москве прогнозируется +24...26, а в Подмосковье - до +22...27 градусов.

В понедельник, 10 августа, температурные показатели существенно не изменятся, но местами зарядят кратковременные дожди. А уже 11 августа осадки ожидаются в большинстве районов столицы и области. Во второй половине дня станет прохладнее: на термометрах будет не выше +19…24.